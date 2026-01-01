Los Azulejos reciben malas noticias sobre Bo Bichette a medida que más equipos se registran

El Azulejos de Toronto Sigue vinculado a Bo Bichette, pero ahora otros equipos están mostrando interés.

bichette es uno de los mejores bateadores agentes libres disponible, pero el bateador estrella podría ser el plan de respaldo de muchos equipos. Toronto podría volver a mirar a Bichette si no fichan a Kyle Tucker, mientras que el Medias Rojas de Boston También han mostrado interés, pero su atención se centra en Alex Bregman.

Todavía, Grandes Ligas El informante Jon Heyman de The New York Post informó el jueves que ahora más equipos están controlando a Bichette en medio de su lento mercado.

«Este agente libre ultrajoven superestrella (27) es uno de los dos campocortos con un promedio de .300, un porcentaje de slugging de .475 y una tasa de ponches de menos del 15 por ciento (Bobby Witt Jr.) en esta década. Bichette, el único jugador que bateó .300 contra rectas, bolas rompientes y cambios/splits, lideraba la Liga Americana en hits por tercera temporada en cuatro cuando salió por lesión (se dice que está 100 por ciento ahora)”, Heyman escribió el jueves.

«Bichette, también en el percentil 99 en tasa de hits fuertes, regresó para tareas limitadas en la Serie Mundial y durante ocho entradas fue el héroe del Juego 7. Está atrayendo interés en segunda y tercera, así como su campocorto natural. Los Azulejos de Bichette lo quieren de regreso, los Medias Rojas tienen interés dependiendo de lo que suceda con Bregman y el objetivo comercial Marte, mientras que el CachorrosTanto los Yankees como los Dodgers se han registrado”.

Con más equipos controlando a Bichette, tal vez eso lo lleve a firmar antes. Y eso bien podría significar que Bichette deja Toronto y firma en otro lado.

Los Azulejos han vigilado a Bichette

A pesar de que otros equipos ahora están hablando con Bichette, Toronto sigue interesado en traer de vuelta al campocorto estrella.

El gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, dijo en las reuniones de gerentes generales que el equipo permanecerá en el mercado de Bichette. Mientras tanto, el propietario de los Azulejos, Edward Rogers aparentemente insinuado por querer recuperar a Bichette.

«Bo ha sido parte de este equipo durante toda su carrera. Es su hogar. Espero que tengamos el mejor y más competitivo equipo posible», Rogers dicho a Gregor Chisholm del Toronto Star. «No soy parte de esa toma de decisiones. Esos son (el gerente general) Ross (Atkins) y Mark. Estamos trabajando duro para tratar de resolver eso».

Bichette ha pasado toda su carrera con los Azulejos y ha dicho que quiere permanecer en Toronto.

Sin embargo, está por verse si Bichette volverá a firmar con Toronto o no, ya que permanece en el mercado abierto y ahora, nuevos equipos están mostrando interés en él.

Se espera que Toronto agregue un bate

Los Azulejos han estado activos esta temporada baja, pero la atención se ha centrado en el lanzamiento.

Sin embargo, Toronto ha sido vinculado con algunos de los mejores bateadores agentes libres como Tucker, Bichette y Bregman. Y el experto de la MLB, Jeff Passan, cree que los Azulejos probablemente consigan al menos un bate.

«No creo que los Azulejos hayan terminado», Passan dicho a Michael Kay. «Creo que van a conseguir un gran bate. No estoy seguro si será Kyle Tucker o Alex Bregman o Bo Bichette o tal vez varios de ellos. Los Azulejos en este momento están en una posición en la que están dispuestos a gastar, sienten que tienen una ventana aquí y van a aprovecharla. Vladimir Guerrero Los mejores años de Jr. «.

Si Toronto puede conectar uno o varios bates, los Azulejos podrían ser los favoritos a la Serie Mundial en 2026.