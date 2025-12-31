Los Azulejos firman un brazo ‘furtivo’ en medio de nuevos rumores comerciales

El Azulejos de Toronto No puedo dejar de hacer movimientos. Esto debería ser un espectáculo para los ojos doloridos de los fanáticos de los Azulejos. Mientras que el futuro de bo bichette Se avecina, Toronto se ha concentrado en lanzar en la primera mitad de la Grandes Ligas temporada baja. Dylan cese, Cody Ponce, Tyler Rogers, Chase Leey Spencer Miles fueron las primeras incorporaciones de lanzadores. En el lado profundo de las cosas, Celwin Hurkmans, Elián Guzmán y Nico Enright también han sido firmados.

Enright es una incorporación interesante para los Azulejos. Podría ser una incorporación “disimulada” mientras el equipo navega por los turbulentos rumores sobre el comercio y la agencia libre.

Los Azulejos de Toronto firman a Nic Enright

Según Alden González de ESPN, los Azulejos firmaron a Enright con un contrato de dos años.

«Fuente: Los Azulejos acordaron un contrato de ligas menores de 2 años con RH Nic Enright». González revelado en una publicación X el 31 de diciembre de 2025. «Enright, de 28 años, venció el linfoma de Hodgkin y tuvo un año realmente bueno con los Guardianes en 2025, con una efectividad de 2.03 en 31 entradas. Pasará el 2026 rehabilitando a Tommy John y buscará recuperarse en el 2027».

Enright fue seleccionado en la ronda 20 del draft de 2019 por el Guardianes de Cleveland. Tuvo un breve paso por el Marlins de Miami tras una reclamación de renuncia.

Al momento de escribir este artículo, la firma de Enright no se ha hecho oficial en el sitio web de los Blue Jays.

¿Qué tienen los Azulejos en Nic Enright?

Enright hizo su debut en la MLB en 2025. Como lanzador de relevo, jugó en 27 juegos. el grabo 30 ponches, tres retenciones y un salvamento en 31 entradas con efectividad de 2.03 y WHIP de 1.16.

Según datos de Savant, el lanzador de 6 pies 3 pulgadas y 205 libras hizo tres lanzamientos en 2025. Su bola rápida de cuatro costuras promedió 93,2 MPH, su control deslizante promedió 85 MPH y su bola curva promedió 82,6 MPH. Su lanzamiento principal es su bola rápida, que representó el 66 por ciento de sus 532 lanzamientos en 2025.

Nic Enright y su discurso ‘astuto’

Next Year in Cleveland publicó un informe de exploración a principios de 2025. Debería darles a los fanáticos de los Azulejos una sensación de entusiasmo por este nuevo lanzador.

«Relevista alto y larguirucho. Tiene el aspecto adecuado». Justin Lada escribió el 31 de marzo de 2025.. «Parece que lanza más fuerte que en realidad, obtiene resultados como si lanzara más fuerte. Bola rápida astuta. Buen control. Secundarias sólidas. Buen carácter y perseverancia».

Continúa explicando qué hace que Enright sea un lanzador eficaz.

“Buena extensión y lanzamientos desde un brazo alto y por encima de la parte superior”, escribió Lada. «La extensión (del brazo) le da buen acarreo y vida en la bola rápida, por lo que incluso en 91-94, su bola rápida golpea por encima de su peso. Solía ​​combinarla con una gran bola curva por encima, pero ahora emplea un control deslizante con buen efecto e inclinación».

«Tiene la curva y lanza un cambio, lo que le da un arsenal completo como relevista central. Él domina todo bien».

Savant revela que Enright lanza desde un ángulo de 54 grados, unos 10 grados menos que Trey Yesavage.

Rumores comerciales de los Azulejos

Los Azulejos no han estado directamente vinculados con alguien en rumores de intercambio desde hace algún tiempo. Sin embargo, ¿qué sucede en el mercado comercial? les afectará directamente.

Ketel Marte es un jugador de cuadro cuyo tiempo en el bloque comercial se está cerrando rápidamente. Según el Diamondbacks de Arizona GM, Estarán concluyendo las discusiones. a su alrededor en poco tiempo.

Una vez que se tome una decisión sobre Marte, Brendan Donovan será el próximo dominó. El Medias Rojas de Boston Se informa que son pretendientes de Marte y Donovan además de agentes libres. Alex Bregman y Bichette. Si Boston puede adquirir a Marte o Donovan, habrá menos competencia para que los Azulejos se reúnan con Bichette.

No ha habido mucho movimiento respecto Kyle Tucker o Bichette, pero eso podría cambiar en un instante. De cara al nuevo año, los Azulejos están posicionados para causar al menos un gran revuelo más.