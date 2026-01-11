Los Azulejos enfrentan un nuevo problema en la búsqueda de Kyle Tucker

Durante el transcurso de la temporada baja de la MLB, el Azulejos de Toronto han estado fuertemente conectados con el jardinero superestrella agente libre Kyle Tucker.

Tucker, quien entró en la temporada baja como el principal premio de la agencia libre, no ha visto su mercado desarrollarse de la manera que se esperaba. Informes recientes han sugerido que podría tener que aceptar un acuerdo a más corto plazo o menos dinero del que quería.

Mientras los Azulejos siguen siendo uno de los equipos que muestran interés en fichar a Tucker, se ha desarrollado una nueva arruga que podría perjudicar sus posibilidades.

Según un informe de Buster Olney, experto de la MLB de ESPN el 10 de enero, el Yankees de Nueva York están centrando su atención en Tucker y el agente libre de Toronto, Bo Bichette, debido a su impasse en la discusión contractual con Cody Bellinger.

«Pero salvo un cambio en las negociaciones, parece que su tiempo con los Yankees ha terminado y buscarán otras posibilidades para aumentar su plantilla», escribió Olney. «Los Yankees han seguido participando en las conversaciones sobre el jardinero Kyle Tucker y el jugador de cuadro Bo Bichette, y mientras regateaban en las negociaciones con Bellinger, también han hablado con otros equipos sobre posibilidades de intercambio».

Los Toronto Blue Jays deben ser agresivos para conseguir a Kyle Tucker

Con esta noticia saliendo a la luz, los Azulejos tendrán que ser muy agresivos si quieren fichar a Tucker.

Al igual que el Cachorros de Chicago hizo con Alex Bregman, Toronto necesitará aumentar su oferta. Si los Yankees realmente se están involucrando mucho e intentan fichar a Tucker, los Azulejos tendrán una batalla cuesta arriba para conseguirlo.

Recientemente, Mitch Bannon de The Athletic apareció en Sportsnet 590 The FAN y brindó una actualización sobre el nivel de interés de Toronto en Tucker.

«Están siendo bastante agresivos en el reclutamiento de Tucker». Bannon dijo. «Es una especie de sesión de cortejo en este momento, pero en última instancia todo se reducirá al número del contrato».

Si ese es el caso, los Azulejos no deberían tener problemas para volverse más agresivos. Lo último que Toronto quiere ver es que Tucker firme con Nueva York. Tener que jugar con él dentro de la división y no poder contratarlo sería un doble golpe brutal para los Azulejos.

Tucker podría ser la pieza que impulse una Serie Mundial de los Blue Jays

La temporada pasada, Toronto estuvo a punto de ganarlo todo. Cayendo al Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial fue doloroso, pero demostró lo cerca que están los Azulejos.

Tucker viene de un mal año en 2025 con los Cachorros. Conectó 22 jonrones y 73 carreras impulsadas en 136 juegos jugados. Además, tuvo números de .266/.377/.464.

Si bien esos números no fueron tan buenos como se esperaba, Tucker es uno de los mejores bateadores del béisbol cuando está sano. Se ocupó de problemas de lesiones en 2025.

Si los Azulejos firman a Tucker, él podría ser la pieza que faltaba. Tucker y Vladimir Guerrero Jr. formarían inmediatamente una de las mejores duplas de bateo puro del béisbol.

Será interesante ver cómo responde Toronto a que los Yankees renueven su interés en Tucker. Con suerte, los Azulejos pueden volverse agresivos y incorporarlo.