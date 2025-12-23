Los Azulejos dejan claros sus sentimientos sobre Bo Bichette en medio de un mercado lento

El Azulejos de Toronto Siguen en el mercado para Bo Bichette, pero el equipo también está buscando otras opciones.

Toronto ha estado vinculado con Kyle Tucker y Alex Bregman, pero el equipo ha mantenido vínculos con Bichette. Grandes Ligas Mientras tanto, el experto Robert Murray cree que traer de vuelta a Bichette es la prioridad para el equipo.

«Estar en Toronto se considera algo realmente bueno», Murray dicho en territorio sucio. “Tienes un club ganador, es una gran ciudad para el béisbol y están considerando todo tipo de opciones diferentes.

«Una reunión de Bichette está muy sobre la mesa para ellos; es algo que les gustaría. Es un jugador local que conocen por dentro y por fuera. Para mí, creo que ese ajuste tiene mucho sentido».

Si Murray tiene razón, es una buena señal para el futuro de Bichette en Toronto, ya que parece que los Azulejos quieren traerlo de regreso. Bichette ha pasado toda su carrera con los Azulejos, ya que quería que Toronto lo reclutara en 2016.

Bichette se ha convertido en una parte clave del éxito de los Azulejos y es dos veces All-Star. La temporada pasada, él bateó .311 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas la última temporada.

Los Azulejos vigilan a los murciélagos agentes libres

Toronto va con todo en esta temporada baja y los Azulejos buscan agregar un bate.

Los Azulejos se han centrado en el lanzamiento, ya que Toronto contrató a los abridores Dylan Cease y Cody Ponce. Toronto luego contrató al relevista de alto apalancamiento Tyler Rogers con un contrato de tres años.

Tras la firma de los tres lanzadores clave, los Azulejos el enfoque es ahora con un bate, y Toronto ha sido vinculado con Bichette, Kyle Tucker y Alex Bregman.

«No creo que los Azulejos hayan terminado», Passan dicho a Michael Kay. «Creo que van a conseguir un gran bate. No estoy seguro si será Kyle Tucker o Alex Bregman o Bo Bichette o tal vez varios de ellos. Los Azulejos en este momento están en una posición en la que están dispuestos a gastar, sienten que tienen una ventana aquí y van a aprovecharla. Vladimir Guerrero Los mejores años de Jr. «.

Toronto se reunió con Tucker, así que quizás eso les ayude a fichar al jardinero estrella. Pero Murray cree que la opción lógica para Toronto es Bichette.

Bichette abierta a un cambio de posición

Desde que ingresó a la MLB, Bichette ha sido el campocorto diario de los Azulejos, pero eso puede cambiar.

Bichette ha tenido problemas a la defensiva y el experto de MLB.com, Mark Feinsand, informó que el bateador estrella está abierto a pasar a la segunda base.

«Según las fuentes, el dos veces All-Star ha hecho saber a los posibles pretendientes que está listo, dispuesto y capaz de pasar a la segunda base, la posición que jugó por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas durante la Serie Mundial de este año», Feinsand escribió.

Bichette registró -13 outs por encima del promedio la temporada pasada, empatándolo con JP Crawford en el último lugar entre todos los campocortos.

«Parece que le ha llegado el mensaje de que los equipos no lo ven como un campocorto a largo plazo, o tal vez incluso en 2026», le dijo una fuente a Feinsand. «Su voluntad de cambiar de posición sólo puede ayudarle en el mercado».

Independientemente de la posición, es probable que los equipos contraten a Bichette como bate, ya que ha liderado la Liga Americana en hits dos veces.