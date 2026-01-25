Los Azulejos agregan un lanzador poco común que batea ambidiestro a medida que cambia la rotación

El Azulejos de Toronto Puede que tenga demasiado de algo bueno. De acuerdo a información privilegiada Keegan Matheson de MLB.comcuando se trata de lo que él llama las “sillas musicales” de la abarrotada rotación inicial –y del bullpen– “algo tiene que ceder… eventualmente”.

El manager John Schneider necesitará encontrar una manera de incorporar a seis lanzadores abridores en una rotación de cinco hombres. con 31 añosDerecho veterano de 10 años José Berríos pareciendo ser el hombre extraño. Pero «los Azulejos no están ansiosos por hacer un movimiento», escribió Matheson, «y no se sienten atraídos en absoluto por la idea de intercambiar prospectos como una forma de reducir el salario. ¿Por ahora? Esperemos y veamos cómo va febrero».

Lanzadores de los Azulejos dentro y fuera

La confusión en el montículo, que tal vez podría verse como un buen problema, se produce después de que los Azulejos permitieran futuro miembro del Salón de la Fama Max Scherzer caminar en la agencia libre, junto con un confiable devorador de entradas Chris Bassitt – y la adición del as derecho Dylan Cease, de 30 años con un contrato de agente libre por siete años y 210 millones de dólares.

Pero con la temporada baja llegando a su fin y la apertura del campo de entrenamiento de primavera a menos de tres semanas de distancia, los Azulejos continúan tomando medidas para mejorar su pitcheo, si no para 2026, entonces para los años siguientes.

Hicieron uno de esos movimientos a un costo extremadamente bajo esta semana, para un lanzador inusual a un costo inusualmente bajo. La medida pasó prácticamente desapercibida y se proporcionó poca información. Pero los Azulejos confirmaron el fichaje. su libro de transacciones oficial.

Lanzador de 19 años se une a la clase internacional

Los Azulejos anunciaron oficialmente el miércoles que habían fichado a 27 agentes libres internacionales jugadores, incluidos 13 de Venezuela. La clase IFA 2026 también incluyó a 11 jugadores de República Dominicana, dos de Cuba y uno de Holanda – aunque el jugador holandés Celwin Hurkmans fue fichado en 2025, lo que lo convierte técnicamente en parte del grupo internacional del año pasado.

Entre el contingente de Venezuela, se destacó un prospecto no anunciado, no por sus habilidades, ya que no hay informes públicos de exploración disponibles sobre él. Pero Manuel Parra tiene varias características inusuales: una es el costo de su bonificación por firmar, sólo $10,000.

Parra es también figura como bateador ambidiestrolo cual puede no ser un rasgo útil para un lanzador en estos días del bateador designado universal. Pero plantea la posibilidad de que Parra en algún momento pueda servir como jugador de dos vías.

Más antiguo que la mayoría de los prospectos de IFA

Parra también tiene 19 años, según su información en Observadorcon fecha de nacimiento el 15 de enero de 2007. Ese hecho también hace que Parra sea atípico, ya que la mayoría de los prospectos internacionales firman a los 16 o 17 años. El hecho de que Parra sea tres años mayor que el prospecto internacional habitual podría indicar que ha mostrado un desarrollo significativo en los últimos años.

Su edad, desde la perspectiva de los Azulejos, hace que su talento sea más proyectable. Si su desarrollo avanza, podría estar en las ligas mayores dentro de tres o cuatro años, en lugar de seis, siete o más como es el caso de los adolescentes más jóvenes.

“Parra mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 198 libras”, señaló Víctor Guillermo de Información privilegiada de los Azulejos. «Incluso sin una propaganda ruidosa de exploración adjunta, ese marco es un buen punto de partida para la instrucción profesional».

Las posibilidades de que Parra llegue a las grandes ligas, y mucho menos de tener una carrera exitosa, deben considerarse “un billete de lotería”, escribió William. Pero la firma muestra que la organización de Toronto está dispuesta a “hacer muchos cambios pequeños e inteligentes en lugar de dejar lugares en la plantilla sin utilizar”.