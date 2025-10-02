Los avistamientos de la antigua misericordia BJ Habibie confiscado por el KPK de Ridwan Kamil en el taller de restauración de Bandung

Bandung, Viva -Un clásico Mercedes-Benz 280 autos de lujo del tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibie que fue comprado en cuotas por el ex gobernador de West Java Ridwan Kamil cola larga.

Porque el proceso de compra coche clásico El caso se sospecha corrupción Proyecto de adquisición publicitaria en West Java y Banten Regional Development Banks o Banten Bjb Período 2021–2023.

KPK Ha confiscado el automóvil porque supuestamente se compró utilizando dinero de presunta corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en el BJB Bank para 2021-2023.



Mercedes-Benz Classic Cars 280 SL BJ Habibie comprado por Ridwan Kamil

Ilham Habibie, hijo del presidente BJ Habibie, fue examinado como testigo del caso BJB Bank, el 3 de septiembre de 2025.

Ilham declaró que el automóvil fue comprado por Ridwan Kamil por cuotas del precio total acordado, que fue de Rp2.6 mil millones. El ex alcalde de Bandung solo pagó la mitad de él, ascendiendo a Rp1.3 mil millones.

El KPK el 30 de septiembre de 2025, luego confiscó el dinero de las ventas que ascendió a Rp1.3 mil millones, y decidió devolver el auto BJ Habibie.

Se sabía que la producción de automóviles de 1972 se almacenaba en un taller de restauración en el área de Gegerkalong, Bandung City.

Se sabe que el clásico Mercedes-Benz está experimentando un proceso de restauración total en el taller desde los últimos tres años. El proceso de reparación incluye partes de las piernas, motor, al cuerpo general del vehículo.



Ade, uno de los propietarios del taller, dijo que estaba conmocionado cuando el equipo de KPK lo visitó repentinamente para confiscar el automóvil. Mencionó que cuando la confiscación, el auto se restauró casi por completo y solo esperaba que se llevara a cabo el encendido.

«Nos sorprendió que el KPK de repente llegó al garaje, dijo que este automóvil fue confiscado. También fuimos examinados como testigos. Este automóvil estaba en la etapa final de restauración», dijo Ade cuando se reunió en el taller el miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, el proceso de restauración se ejecutó durante mucho tiempo debido a la disponibilidad de repuestos. Además, este tipo de automóvil tiene un alto valor histórico porque es el mismo modelo que BJ Habibie usado durante su vida.

El KPK planea traer el automóvil esta semana como parte de evidencia adicional en el proceso legal. Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de Ridwan Kamil con respecto a su participación en este supuesto caso de corrupción.

La investigación de supuesta corrupción en el banco de BJB sigue creciendo. El KPK dijo que exploraría el flujo de fondos y otros activos que supuestamente se originan en la corrupción en el caso.

Informe: Cepi Kurnia/ Tvone Bandung