Los autos usados ​​ahora están garantizados 5 años

Tangerang, Viva – Mercado coche usado En Indonesia, continúa creciendo rápidamente a medida que la comunidad necesita aumentar los vehículos privados. Muchos consumidores eligen autos usados ​​porque son más económicos que los autos nuevos.

Leer también: Rp. 3 millones de cuotas elige una nueva avanza o innova usado?



Sin embargo, uno de los principales obstáculos para comprar un automóvil usado es una sensación de preocupación por los costos de calidad y mantenimiento. Garantía También, los compradores desean la paz después de las transacciones.

Con una garantía, los consumidores pueden tener más confianza para comprar autos usados. Esta garantía confirma que el automóvil ha pasado por una selección ajustada y valor de carretera.

Leer también: Filas de autos usados ​​que no pierden mucho cuando se venden nuevamente



Según lo presentado por Focus Motor Car Motor, que acaba de abrir la última sucursal en Gading Serpong, Tangerang.

Junto con la inauguración, también se introdujo la innovación, la garantía de cinco años para automóviles usados.

Leer también: Más popular: trastornos de salud de Spklu, MPV antigua puerta corredera



Esta protección incluye el motor (70 componentes), la transmisión (43 componentes), el sistema de conducción/pie de pierna (14 componentes), el sistema de frenado (10 componentes), al enfriador de CA (18 componentes).

En total, hay 155 componentes vitales protegidos en este programa de garantía. Se afirma que la garantía es la primera y única en Indonesia para las salas de exhibición de automóviles usados.

«Estamos muy emocionados de llevar la experiencia del enfoque de una moto de compras de automóviles a Gading Serpong. Estamos seguros de que esta innovación de garantía de cinco años se convertirá en un cambio de juego en la industria automotriz usada», dijo el director ejecutivo de Agusfocus Focus Motor Group, citado Viva Automotive Miércoles 27 de agosto de 2025.

El plan, el enfoque en las motos de compras de automóviles, aumentará el período de garantía de hasta 10 años en 2026.