Los autos Toyota más guapos jamás producidos, ¡algunos hacen nostalgia!

VIVA – Toyota Conocido como fabricante de automóviles que prioriza la fiabilidad, la comodidad y la tecnología eficiente. Sin embargo, detrás de su reputación funcional, el fabricante de origen Japón Esto también dio a luz a una serie de sedanes con diseño Encantante que dejó un sendero en la historia automotriz. Algunos de ellos incluso se consideran los más bellos e icónicos.

El siguiente viva resume de Lata Martes, 9 de septiembre de 2025, hay cinco sedanes Toyota llamados el mejor trabajo de diseño de todos los tiempos.

La tercera generación de Toyota Century es solo una unidad en Indonesia.

1. Toyota Century (G50): símbolo de prestigio japonés

Toyota Century generación G50 es el pico de lujo en la tradición automotriz japonesa. Este automóvil no es solo un vehículo, sino un símbolo del estado que a menudo es utilizado por funcionarios y ejecutivos de alto riesgo.

El diseño exterior es simple pero elegante. La línea del cuerpo es larga y limpia, además de un toque cromo delgado en la rejilla y el marco de la ventana, presentando un aura elegante sin ser excesivo.

El interior se lleva a cabo con gran detalle, combinando madera real, cuero premium, al sistema de absorbentes de sonido que hace que la cabina se sienta como una sala de reuniones exclusiva. Century demuestra que el verdadero lujo no siempre tiene que ser sorprendente.

2. Toyota Camry XV40: Evolución del sedán popular

Camry ha sido conocido durante mucho tiempo como un sedán familiar global. Pero la generación XV40 trae cambios importantes en el lenguaje de diseño. Desde una apariencia simple, Camry se transformó en un sedán con un personaje más moderno.

La rejilla delantera ancha y las líneas laterales que fluyen dan una impresión dinámica. Toyota también presta atención a los detalles de la cabina: el material interior aumenta, el diseño del botón es más ergonómico y el espacio del pie está más aliviado.

Como resultado, el Camry XV40 logró salir de la imagen del automóvil «prácticamente» en un sedán que también es elegante y cómodo para viajes largos.

3. Toyota Crown (S220): la tradición de cumplir con la modernidad

Viva Otomotif: todos los nuevos Toyota Crown Sport Hybrid

Toyota Crown Generation S220 presenta un diseño elegante con matices contemporáneos. Como sedán emblemático además del siglo, Crown siempre es sinónimo de lujo e innovación.

Esta generación funciona más audaz. Gran rejilla delantera combinada con una lámpara delgada, mientras que la silueta del cuerpo se asemeja a un cupé, agregando un toque deportivo a una elegante impresión.

Los paneles laterales tienen curvas finas que muestran la atención de Toyota en detalles artísticos. Crown S220 es una prueba de que los autos tradicionales pueden seguir siendo relevantes en la era moderna combinando nuevas herencias y estilo.

4. Toyota Cressida (x80): predecesor de sedán premium

Antes de que Lexus estuviera presente, el Toyota Cressida X80 tenía una experiencia de sedán premium. La forma de una caja ordenada con una línea recta crea una apariencia formal pero sigue siendo proporcional.

Cressida es ampliamente conocida por la calidad de su lujoso material interior en su tiempo. Los asientos suaves, el diseño ergonómico de la cabina y los sistemas de suspensión sutiles son una cressida favorita entre los jóvenes ejecutivos en la década de 1980 a la década de 1990. Este modelo puede considerarse un «puente» para el nacimiento de Lexus, una marca de lujo Toyota que ahora está en todo el mundo.

5. Toyota Celsior (primera generación)

Junto con Altezza, Celsior es otro modelo de Toyota que solo existe porque los fabricantes de automóviles japoneses inicialmente no lanzaron la marca Lexus en Japón.

Celsior se vende fuera del mercado interno de Toyota como el LS400, que es un automóvil de lujo pionero, que es la clave para construir Lexus como un jugador serio en el mundo automotriz.

Un elemento importante de la apelación Celsior/LS400 es su apariencia, que es tan suave como sus competidores, pero no imita. El estilo único del automóvil indica que el nuevo brazo de lujo Toyota se forma significa negocios, incluso si en Japón, todavía usa la misma insignia de Toyota que se puede encontrar en millones de otros autos más diarios en todo el país.

Estos cinco sedanes muestran el otro lado de Toyota, que rara vez se discute. No solo un automóvil confiable y práctico, sino también un vehículo que puede combinar la estética, la tradición y la innovación.

Todos estos modelos subrayan que Toyota no solo está haciendo automóviles para las necesidades diarias, sino que también puede producir trabajos de diseño eterno y seguir siendo atractivo hasta el día de hoy.