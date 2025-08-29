Los autos oficiales tienen dificultades en las carreteras dañadas, los residentes eligen registros en lugar de ayudar

Tasikmalaya, Viva – La condición del camino que se dañó gravemente en un pueblo en Tasikmalaya fue nuevamente una preocupación. La almeja con una superficie de tierra llena de baches hace que los vehículos a menudo tengan dificultades para cruzar.

Leer también: Leopard en Lembang Park & ​​Zoo Escape de la jaula, los residentes entran en pánico la ubicación de la ubicación



A coche oficial Grabado estaba luchando por el camino. Desafortunadamente, el conductor se ve menos bueno para controlar el vehículo en el camino desafiante.

El video que circula en las redes sociales muestra que el auto se detuvo en una pendiente rocosa. Los residentes alrededor en realidad optaron por registrar el momento en lugar de intervenir.

Leer también: ¡Compacto! Personal y visitantes de los fideos de la policía que desean atrapar a los manifestantes para dispersar al DPR



«Cuando el automóvil oficial propiedad de la aldea está atascado en la pendiente y el camino está dañado hasta que no es lo suficientemente fuerte como para escalar, los residentes locales fueron reacios a ayudar porque el pueblo nunca había arreglado el camino en el área», escribió el gerente de cuentas, citado. Viva Automotive De Instagram @infoJabodetabek24, viernes 29 de agosto de 2025.

Las acciones de los residentes que solo vieron esto desencadenaron una variedad de reacciones de los ciudadanos. Algunos evalúan la condición del camino, de hecho, ha necesitado una atención seria.

Leer también: ¡Contraste! Pase la frontera de Pontianak a Sarawak, la diferencia entre la infraestructura hace que el batido



Por otro lado, también hay quienes consideran la situación como entretenimiento ligero. La risa y los comentarios surgieron en el ciberespacio para ver la grabación.

«Ahora ese es el resultado», dijo un ciudadano.

Desde el lado automotriz, las carreteras dañadas son de hecho un desafío para los conductores. Se necesita la técnica de conducción correcta para que el vehículo permanezca estable y no pierda la tracción.

Los vehículos con el sistema de tracción en la rueda delantera o trasera ciertamente tienen diferentes caracteres cuando se enfrentan a las inclinaciones. Los factores de los neumáticos y las condiciones de la superficie de la carretera también son muy influyentes.

El mantenimiento de la carretera del pueblo es en realidad una de las claves para la seguridad de la conducción. Un camino decente no solo facilita la movilidad de los residentes, sino que también reduce el riesgo de accidentes.