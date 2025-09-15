Los autos nuevos MG se venden bien, se agrega capacidad de producción

Beijing, Viva – Los autos eléctricos MG4 que acaban de lanzarse en China recibieron una recepción extraordinaria. En las primeras dos semanas, el número de pedidos había penetrado en más de 26 mil unidades. Esta cifra está muy por encima de la capacidad de producción mensual, que anteriormente era solo 15 mil unidades.

Leer también: El nuevo MG4 EV ahora puede viajar más distancias



Para responder al aumento de la demanda, la fábrica SAIC agregó inmediatamente el cronograma de producción. Ahora están ejecutando tres turnos completos todos los días para que la distribución sea más rápida. Aun así, la gerencia confirma que la calidad del producto sigue siendo una prioridad.

MG también presenta el programa de garantía de entrega, donde si el automóvil no se envía dentro de los 39 días posteriores al pedido final, el consumidor obtiene una compensación diaria. El valor es equivalente a alrededor de RP 115,000 por día, con un límite máximo de alrededor de RP 4,600,000.

Leer también: Desafío Byd Dolphin, MG4 EV usa baterías súper sofisticadas



Citado Viva Automotive de CarnewschinaLunes 15 de septiembre de 2025, el precio de MG4 en China es muy competitivo. Este modelo se comercializa con etiquetas que comienzan desde 65.800 yuanes, o alrededor de Rp 150 millones. La variante más alta se vende 99,800 yuanes, aproximadamente RP. 227 millones, con un paquete subsidiado limitado al comienzo del lanzamiento.

MG4 se construyó en la plataforma SAIC E3 Pure Electricity. La energía proviene de un motor eléctrico integrado de seis funciones con una potencia máxima de 120 kW. Este automóvil puede subir a una velocidad de 160 km/hora, suficiente para el uso urbano y entre ciudades.

Leer también: Prepárate para sorprenderte al ver el nuevo MG4 EV



La batería ofrecida tiene dos opciones, a saber, 42.8 kWh y 53.9 kWh. Cada uno puede viajar a una distancia de 437 km y 530 km de acuerdo con el estándar CLTC. Todos los tipos ya admiten una carga rápida, del 30% al 80% en solo 20 minutos.

La variante más alta, Anxin Edition, está incluso equipada con una batería de estado semisólido. Se afirma que esta tecnología es más segura al tiempo que proporciona una mayor densidad de energía. Con esta opción, MG4 se considera cada vez más serio sobre la competencia en el mercado del EV medio.

En términos de diseño, MG4 parece moderno con un logotipo frontal brillante y luces traseras en forma de flecha. Las dimensiones son bastante compactas, 4.395 mm de largo y distancia entre ejes de 2.750 mm. Los consumidores también pueden elegir seis colores del cuerpo con ruedas que van desde modelos de aleación de 16 pulgadas y más grandes.

El interior no es menos interesante porque utiliza el sistema de conectividad Smart MG X Oppo. La pantalla central está disponible en una elección de 10.25 pulgadas a 15.6 pulgadas dependiendo de la variante. La versión premium utiliza un chip Qualcomm Snapdragon 8155 que admite características avanzadas como asistencia de carril y estacionamiento automático.