Los autos híbridos no necesitan gasolina, el contenido del garaje de Wahyudin Moridu

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular Viva Automotive Martes 23 de septiembre de 2025 presenta una tendencia de innovación de vehículos ecológicos, consejos de mantenimiento PHEVasí como la atención de la riqueza de figuras públicas en medio de la controversia viral.

Leer también: Use un auto pHEV pero rara vez se dice, ¿cuál es el efecto?



1. Híbrido móvil Esto no necesita gas en absoluto

Leer también: Mire el contenido del garaje Wahyudin Moridu, ex miembro de DPRD de Gorontalo cuya evaluación es menos



Cixi Vigoz, un vehículo de tres ruedas de Francia, combina pedales como una bicicleta con un motor eléctrico de 22 kWh para un rango de 160 km y una velocidad máxima de 120 km/h sin gasolina, equipado con un sistema de prensa sin cadena para una aceleración fina. El diseño es resistente a la intemperie con dos cabañas de pasajeros, inclinación automática y características como HVAC e ISOFIX, planificadas solo a través de la suscripción para movilidad activa en la carretera. Leer más.

2. Use un auto pHEV pero rara vez es dicha, ¿cuál es el efecto?

Leer también: La razón detrás de la actualización exterior de XL7 híbrido Alpha Kuro



Raramente verificar PHEV hace que el automóvil funcione como híbridos ordinarios, pierda el modo EV solo a 50 km, de modo que la eficiencia del combustible disminuye drásticamente, las emisiones de carbono aumentan y los costos operativos más altos porque la batería no es óptima. La batería puede experimentar una degradación más rápida si no se controla durante mucho tiempo, a pesar de que el sistema de reserva evita el daño total; Se ha demostrado que la aplicación Chargeminder de Toyota aumenta los hábitos de carga en un 10% a través de la gamificación. Leer más.

3. Contenido de cierre Wahyudin MoriduEx miembro de Gorontalo DPRD cuya riqueza es menos



El miembro de Gorontalo DPRD Wahyudin Moridu, que era viral, quería robar dinero del estado

Wahyudin Moridu, un ex miembro de Gorontalo DPRD que fue viral debido a una controvertida declaración, ahora su riqueza es menos Rp2 millones por LHKPN 2024 con un activo de construcción de tierras de RP180 millones y Rp18 millones de efectivo, reducido por RP200 millones en deuda. En 2018, el garaje tenía un Toyota Fortuner 2018 por valor de Rp450 millones, pero ahora se perdió de los informes, en contraste con la riqueza pasada de Rp635 millones que ahora se está reduciendo significativamente. Leer más.