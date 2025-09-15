Los autos gratis ingresan a las carreteras de peaje Fatmawati 2 continúan hasta octubre si son efectivos en la congestión en TB Simatupang

Yakarta, Viva – El gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, junto con las filas del gobierno provincial de DKI Jakarta revisaron la adición de un carril en la puerta tol Fatmawati 2 como un esfuerzo para romper congestión De TB SimatupangSouth Yakarta.

Según él, si el juicio puede reducir la congestión en la región, la política se implementará hasta finales de octubre de 2025.

«Si se puede hacer, entonces le pedí al asistente de desarrollo junto con la Agencia de Transporte y el BPJT (Agencia Reguladora de Carreteras de Toll) para que esto se implemente hasta finales de octubre», dijo Pramono cuando se encuentra en la estación MRT Fatmawati, South Jakarta, el lunes.



Condiciones de tráfico en Jalan TB Simatupang (ilustración) Foto : Antara/Ho-Pemprov Dki Jakarta

Explicó que octubre de 2025 fue elegido como la fecha límite para la implementación de la política porque quería proporcionar un período de tiempo para completar proyectos en el área de TB Simatupang.

Además, dijo que si la política no era efectiva para superar la congestión en TB Simatupang, entonces su partido inmediatamente buscó otras soluciones.

«Pero espero que esto pueda reducir la congestión que está aquí», dijo Pramono.

Además de observar la situación del tráfico directamente en la carretera de peaje desde la estación MRT Fatmawati, también se tomó el tiempo para ver los proyectos que causan congestión en el área.

Anteriormente, el Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta declaró su disposición a realizar una evaluación relacionada con el juicio de la adición de un carril en la puerta de peaje Fatmawati 2 del 15 al 19 de septiembre de 2025 a las 17.00-20.00 WIB.

Refiriéndose a los datos de la Agencia de Transporte DKI Jakarta, el volumen de vehículos en el área es bastante alto durante la hora pico (cima horas).

El jefe de la Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub) Syafrin Liputo reveló que el juicio se llevó a cabo en el carril más izquierdo de la puerta de peaje Fatmawati 2, sin cobrar tarifas para los usuarios de peajes.

Hizo hincapié en que la política solo se aplicó a vehículos de cuatro ruedas. Mientras que para dos o más de cuatro vehículos con ruedas no se aplica. (Hormiga)