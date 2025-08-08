Los autos fabricados por Cikarang Translucent Global, las motocicletas chinas son caros

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El jueves 7 de agosto de 2025, que presenta la última información sobre el mundo automotriz, que va desde el lanzamiento de SUV premium hasta las ambiciosas motocicletas.

1. All nuevo Destinador de Mitsubishi: Una combinación perfecta de diseño exterior, lujo de cabina y comodidad

Mitsubishi Motors introdujo el nuevo Mitsubishi Destinator, el SUV mediano de siete pasajeros debutó en Giias 2025 con diseño futurista y características sofisticadas. Este automóvil ofrece cuatro variantes: GLS, Exceed, Ultimate y Ultimate Premium, con precios que comienzan desde IDR 385 millones hasta IDR 495 millones. Leer más.

2. Oficialmente reunido en Cikarang, Hyundai Stargazer Cartenz Listo para penetrar en el mercado de exportación

Hyundai Stargazer Cartenz y Cartenz X se producen oficialmente en masa en Cikarang, West Java, con un enfoque en las necesidades locales y las ambiciones de exportación globales. Equipado con tecnología SmartSense y características de conectividad Bluelink, este modelo ofrece comodidad y seguridad modernas. Leer más.

3. Este motor de gira hecho en China tiene una especificación atractiva, pero el precio se considera demasiado caro

Mash Motorcycles lanzaron el GT 750, de gira con un motor chino de 730 cc, compitiendo en el mercado europeo a un precio de Rp211 millones. Aunque ofrece una suspensión al revés, Brembo Brake y Michelin Tires, el precio se considera alto en comparación con competidores como Yamaha Tracer 7. Leer más.