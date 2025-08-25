Los autos eléctricos son cada vez más populares en el medio del estancamiento de las ventas de vehículos

Yakarta, Viva – Las ventas de automóviles nacionales todavía están atrapadas en la cifra de un millón de unidades por año, lo que indica un estancamiento prolongado. En 2024, las ventas incluso solo alcanzaron 865 mil unidades, más bajas que el período anterior a la pandemia.

Leer también: Semestre de ventas de autos globales I 2025, ¿Qué orden en Indonesia?



En el evento de discusión realizado por el foro de periodistas industriales en Ministerio de IndustriaEl problema es una gran preocupación. El Secretario General de la Asociación Indonesia de la Industria Automotriz (Gaikindo), Kukuh Kumara, dijo que esta condición requiere intervención política.

«El año pasado solo 865 mil unidades, bueno, no queremos que esto continúe disminuyendo. Si estamos totalmente con una motocicleta, ha sido más de 3 millones, y esta es una atracción especial para los inversores», dijo, citado por Viva Automotite el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Estar cerca de Spklu puede perturbar la respiración



Kukuh enfatiza que el mercado automotriz puede ser un motor de crecimiento económico. Según él, con una política consistente, el potencial de empleo y una nueva inversión estará abierta.

Mientras tanto, el estiramiento de vehículos eléctricos basados ​​en la batería (BEV) continúa aumentando. El director de la industria electrónica y telemática del Ministerio de Industria, Mahardi Tunggul Wicaksono, dijo que la población de vehículos eléctricos en la primera mitad de 2025 había alcanzado 270 mil unidades.

Leer también: Más popular: usado Honda Cheap, RP. 80 millones de autos eléctricos



«En 2024, la población total alcanzó 207 mil unidades, un 78 por ciento más en comparación con 2023. La mayoría de ellos eran vehículos de dos ruedas y cuatro ruedas, el resto eran autobuses y otros vehículos», dijo.



Evento de discusión de automóviles eléctricos en el Ministerio de Industria

Explicó que los incentivos de importación de CBU para vehículos eléctricos eran válidos hasta diciembre de 2025. Pero a partir de 2026, la compañía debía cumplir con el compromiso de la producción nacional con un esquema único.

Kukuh Kumara recordó el aumento de Bev por presionar a la industria convencional con un alto contenido local. «La cuota de mercado de BEV en julio de 2025 es del 9.8 por ciento, esto es bueno, pero no apaga la industria existente, que es el 80-90 por ciento de su contenido local», dijo.

El investigador senior de UI de LPEM, Riyanto, evaluó los incentivos de importación de BEV, habían logrado acelerar la adopción. «Las pruebas de mercado han tenido éxito, las ventas han aumentado considerablemente, pero el impacto económico es solo en el sector comercial, no en la producción», dijo.

Riyanto recordó al objetivo de producción de 400 mil unidades BEV en 2025 para ser amenazadas para no ser logradas si las importaciones continúan dominando. «Si se extienden los incentivos de importación, los inversores que han construido la fábrica se sentirán injustos», dijo.