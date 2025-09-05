Los autos eléctricos están multos, Mercy Ridwan Kamil y Supercar están abandonados





Yakarta, Viva – Viva Automotive Volver para presentar las noticias más populares el jueves 4 de septiembre de 2025, que invitó a la atención de los entusiastas del automóvil. De una historia única Auto eléctrico Controlado al destino superdeportivo El legendario está abandonado, estos artículos están llenos de historias interesantes.

1. Los autos eléctricos están multados debido a sonidos falsos, esto es lo que sucedió

Un piloto de Dodge Charger Daytona EV en Minnesota fue multado porque la policía consideraba el sonido de un automóvil eléctrico demasiado ruidoso. El sistema de altavoces que se asemeja al sonido de los motores de gasolina en realidad desencadena malentendidos en la región con reglas estrictas sobre el ruido. Leer más.

2. El lujo del clásico Mercedes-Benz comprado por Ridwan Kamil de BJ Habibie

Mercedes-Benz 280 SL propiedad del difunto BJ Habibie, que fue comprado por Ridwan Kamil por Rp2.6 mil millones, es un clásico auto deportivo «pagoda» con un motor de 2.8 litros. Aunque esta transacción había desencadenado una polémica porque el pago no se ha pagado, este automóvil sigue siendo un ícono histórico. Leer más.

3. En Indonesia, estacionamiento VIP, este automóvil en el extranjero está abandonado

Lamborghini Countach LP500 y Ferrari 308 fueron encontrados abandonados en un antiguo garaje en los Estados Unidos, en contraste con el tratamiento de superdeportivos VIP en Indonesia. Estos dos autos raros, que alguna vez formaron parte del negocio de alquiler, ahora no se mantienen con motores y cuerpos muertos llenos de polvo. Leer más.

