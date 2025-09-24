Los autos eléctricos de Vietnam informan reconocimiento múltiple

Yakarta, Viva – El año 2025 se convirtió en un pilar importante para VinfastFabricantes de vehículos eléctricos de Vietnam, con una puntuación de logros en la escena internacional y nacional.

La compañía logró traer a casa seis apreciación del prestigioso evento regional, así como obtener el reconocimiento en Indonesia a través de una evaluación especial de su último modelo, VF 3.

Este doble éxito confirma la posición de Vinfast que se está fortaleciendo, tanto en el mercado global como en el mercado interno. A nivel regional, Vinfast se convirtió en el único fabricante automotriz que ganó un premio, además de registrar el historial como la primera marca de Vietnam en poder embolsar una medalla de oro.

La competencia enfrentada no era ligera, considerando que tuvieron que sobresalir de varios gigantes automotrices de Japón, China, Australia, a la India.

La apreciación internacional enfatiza la credibilidad y la visión de VIFAST en la presentación de productos de alto valor para los consumidores, al tiempo que contribuye a la aceleración de las transiciones a la movilidad sostenible.

Con una estrategia agresiva, esta marca continúa fortaleciendo su papel como pionero de transporte ecológico en la región de Asia Pacífico.

Uno de los aspectos más destacados provino del modelo VF 3, un pequeño vehículo eléctrico que se acaba de lanzar. Este automóvil inmediatamente estableció un récord de ventas en Vietnam con 27,649 pedidos en solo 66 horas desde que se abrió el pedido.

Este logro muestra el alto entusiasmo de los consumidores de vehículos eléctricos de tamaño compacto que se consideran de acuerdo con las necesidades de la movilidad urbana.

«Estamos muy orgullosos y honorables por la apreciación dada. Esta es la evidencia de la visión y la creatividad de nuestro equipo, así como un estímulo para continuar presentando productos innovadores que guían a los consumidores a la era de la movilidad verde global», dijo Duong Thi Thu Trang, CEO adjunto de ventas globales y marketing de Vinfast en una declaración oficial el miércoles 24 de septiembre de 2025.

En Indonesia, el reconocimiento de VF 3 se otorga a través de una evaluación integral que incluye aspectos técnicos, comodidad de manejo, rendimiento, innovación. Este modelo es visto como un recién llegado que da color al segmento de vehículos eléctricos, que recientemente se ha desarrollado rápidamente como interés del consumidor en la electrificación.

Vinfast enfatizó que la serie de apreciación los motivó cada vez más a continuar innovando. Con una cartera cada vez más amplia de productos y un ecosistema integrado de vehículos eléctricos, la compañía está comprometida a presentar vehículos que no solo son innovadores, sino también de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

Esta doble apreciación en 2025 se convirtió en un impulso importante para que Vinfast fortalezca su existencia en el mercado internacional, al tiempo que enfatiza su seriedad en el apoyo a la transición hacia el futuro del transporte sostenible.