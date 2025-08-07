Los autos eléctricos de Mazda venden decenas de miles de unidades

Jueves, 7 de agosto de 2025 – 13:54 Wib
Beijing, Viva – Mazda Imprima excelentes logros en el mundo de los vehículos eléctricos con el modelo EZ-60 que se les ha ordenado más de 38,000 unidades hasta el 4 de agosto. Este automóvil eléctrico es el primer SUV de tamaño mediano de Mazda desarrollado con sus socios de empresas conjuntas en China.
Leer también:
Los autos eléctricos Mazda EZ-60 se venden bien, ordenaron 33,000 unidades antes del lanzamiento
Citado Viva Automotive de CarnewschinaEl jueves 7 de agosto de 2025, la producción de EZ-60 comenzó oficialmente en la fábrica de Changan Mazda en Nanjing el 4 de agosto. Este lanzamiento marca la etapa final antes de que el automóvil esté oficialmente disponible en el mercado.
EZ-60 se convirtió en el segundo nuevo modelo global de exportación de energía global de Changan Mazda después del sedán EZ-6. Este automóvil lleva un diseño típico de «kodo» con un aumento significativo en la aerodinámica, incluido el sistema de flujo de aire de nueve canales.
El desarrollo del rendimiento del vehículo involucra a un equipo técnico de China, Japón y Europa. Colaboran para perfeccionar la estabilidad y el manejo para que coincidan con las características de los autos eléctricos.
En términos de tecnología, el EZ-60 está equipado con un sistema sofisticado de cabina impulsado por un chip automotriz de 4NM. Este sistema admite interacciones multimodales en colaboración con Doubleo Ai, Miianbi Intelligent y Alibaba Qianwen.
Leer también:
Mazda y Toyota demuestran que los autos eléctricos japoneses pueden venderse bien en China
Para la seguridad, la estructura del cuerpo EZ-60 se fortalece con siete haces horizontales y cinco vigas verticales. Acero ultra-fuerza 2,000 MPa y sistemas de seguridad activa aseguran la máxima protección para los pasajeros.
La fábrica de Nanjing se ha actualizado con una línea de producción especial para apoyar el diseño aerodinámico EZ-60. Se informa que la inversión para aumentar esta instalación alcanza casi 200 millones de yuanes o alrededor de Rp450 mil millones.
Antes de ingresar a la producción en masa, se utilizaron más de 800 unidades de prueba en más de 400 programas de validación. La prueba de carretera alcanzó más de 3 millones de kilómetros, incluidos 500,000 kilómetros para pruebas de resiliencia en ocho países europeos.
Changan Mazda declaró que la producción de EZ-60 utiliza una nueva cadena de suministro de vehículos de energía de China. El proceso de producción continúa siguiendo los estándares globales aplicados por Mazda internacionalmente.
Mazda presenta el SUV de alineación más completo en Giias 2025, que va desde CX-5 hasta CX-80 Flagship
Mazda presenta el SUV de alineación más completo jamás exhibido en una etapa, desde modelos insignia hasta variantes de SUV populares en el mercado nacional.
Viva.co.id
30 de julio de 2025