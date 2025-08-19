Los autos eléctricos comienzan a hipnotizar el mundo

Londres, Viva – Olas de vehículos eléctricos (EV) está envolviendo el mundo y comenzó a cambiar el panorama mundial de la industria automotriz. Aunque hay desafíos, la tendencia de adopción de EV muestra una dirección más fuerte y prometedora.

En los Estados Unidos, las ventas de EV enfrentan obstáculos en forma de tarifas, incentivos en declive y percepciones de los consumidores que aún no son completamente positivas. Sin embargo, a pesar de su lento crecimiento, los datos muestran que el número de vehículos eléctricos vendidos sigue siendo más alto que en 2024.

Rho Motion, un instituto de investigación que se centra en el suministro de suministro de vehículos eléctricos, confirma esta tendencia de aumento. De los datos de los primeros siete meses 2025, las ventas globales de EV aumentaron un 27 por ciento en comparación con el año anterior.

Citado Viva Automotive de CarscoopsMartes 19 de agosto de 2025, en total, el mundo ha comprado 10.7 millones de unidades de vehículos eléctricos. De ese número, China dominó con 6.5 millones de unidades, mientras que Europa registró 2,3 millones de unidades en el mismo período.

Curiosamente, el crecimiento en Europa alcanzó el 30 por ciento, ligeramente por encima de China, que creció un 29 por ciento. Mientras tanto, otras regiones fuera del mercado principal registraron el mayor aumento, que fue del 42 por ciento.

Por el contrario, América del Norte en realidad se convierte en la región con el mayor crecimiento. Con solo 1 millón de unidades vendidas, el aumento en esta región es de solo alrededor del 2 por ciento.

RHO Motion evaluó que las políticas y condiciones del mercado en América del Norte jugaron un papel importante en el lento crecimiento. Según él, a pesar de la oportunidad de aumentar a corto plazo, el mercado estadounidense tiene el potencial de disminuir después de que el incentivo fiscal de vehículos eléctricos finalizó en septiembre de 2025.

Por otro lado, China, que es el mercado más grande, también experimenta una ligera señal de desaceleración. De junio a julio, las ventas de EV en el país de la cortina de bambú cayeron un 13 por ciento, que supuestamente se relacionó con el programa de subsidio del gobierno.

Sin embargo, un panorama general muestra que el mundo está cada vez más abierto a Auto eléctrico. Esta tendencia se ve fortalecida por el creciente número de productores que presentan variantes nuevas y asequibles en varios segmentos.