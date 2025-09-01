Los autos de lujo virales escoltados por corrientes opuestas en Rasuna dijeron

Yakarta, Viva – Un video viral muestra móvil Luxury negro que condujo contra la corriente en el área de Yakarta. La acción fue cosechada repentinamente criticada por los ciudadanos porque se consideraba peligrosa para otros usuarios de la carretera.

En el video de corta duración, visto por Viva Automotive en Instagram @jakartavox, lunes 1 de septiembre de 2025, el automóvil fue visto escoltado por oficiales motorizados con uniformes oficiales. Parecían ceder mientras detenían el vehículo desde la dirección opuesta.

Se dijo que el evento que ocurrió hace unos días sucedió en Jalan HR Rasuna, dijo Kuningan, South Yakarta. La ubicación se conoce como uno de los caminos ocupados con el flujo de vehículos sólidos, especialmente durante las horas de trabajo.

La presencia de un automóvil que fue escoltado contra el flujo hizo que el tráfico de repente estuviera estancado. Algunos motociclistas y taxis de motocicletas en línea parecen confundidos que tienen que detenerse de repente.

Varios automovilistas que estaban en el lugar también tuvieron tiempo de registrar la situación. La grabación se distribuyó ampliamente en las redes sociales y se convirtió en un material para una conversación cálida.

Los ciudadanos cuestionaron la razón por la cual los oficiales escoltaron el vehículo resistiendo la corriente. Muchos consideraron que la acción lesionó una sensación de justicia en la carretera.

No algunos comentarios que mencionen las reglas como si solo se apliquen a la gente común. Mientras que los vehículos de lujo pueden obtener un tratamiento especial que causa ansiedad.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial sobre la identidad del propietario del automóvil o la aclaración de las agencias pertinentes.