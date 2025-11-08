Los autos de lujo que usan placas de motocicleta e impuestos muertos intentan sobornar a la policía, los internautas no logran concentrarse

Bogor, Viva – Un vídeo que muestra la policia El tráfico restringió repentinamente los coches de lujo en Bogor. viral en las redes sociales. El motivo fue que se descubrió que el coche llevaba una matrícula pequeña que se parecía a la de una motocicleta. La cosa no quedó ahí, los resultados de la inspección también mostraron que el impuesto del vehículo y el STNK estaban muertos.

Lo que hizo viral este vídeo fue que se decía que el conductor había intentado sobornar a la policía con 100.000 IDR para que no le multaran. Sin embargo, los agentes se negaron rotundamente y continuaron actuando según el procedimiento.

Según informa VIVA Otomotif, el domingo 9 de noviembre de 2025, el vídeo se subió por primera vez a la cuenta de Instagram @dulyanidulluego compartido por cuentas regionales como @info_jabodetabek. En el vídeo se puede ver a miembros de la Unidad de Tráfico de la Policía de Bogor deteniendo el vehículo, reprendiendo al conductor y luego realizando una inspección.

«Lo siento, no estamos pidiendo dinero. Lo que queremos es ordenanza señor», dijo el oficial en el video. «Los miembros de la Unidad de Tráfico de la Policía de Bogor tomaron medidas contra los coches que utilizaban TNKB que no cumplían con las disposiciones», continuó.

Los internautas inmediatamente llenaron la columna de comentarios con varias opiniones. Hay quienes aprecian la firmeza de los agentes, pero también hay muchos que destacan el sistema de aplicación de la ley sobre el terreno.

«Una persona intenta mejorar la imagen, todavía hay mil personas que la empeoran», escribió un internauta.

La cosa no quedó ahí, incluso hubo internautas que dieron sugerencias sobre cada acción tomada por los oficiales.

«Parece que todos los policías de tránsito deberían tener cámaras corporales», comentó otro.

No pocos también hicieron duras insinuaciones sobre esta institución. «Así debe ser, por qué saludar», bromeó otro internauta.

«¡Son sólo 100 mil locos, deberían ser 300! Hay muchas violaciones», escribió otro relato.

«Grabado, si no grabado, pide más», añadió otro internauta en tono escéptico.

Según el Reglamento de Policía Número 7 de 2021, el tamaño de las placas de los vehículos particulares debe ser de 395 mm x 135 mm. Modificar placas o utilizar placas que no cumplan con lo establecido es una infracción y puede ser multado.