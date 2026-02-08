Los autos ahora son más sofisticados, Venom muestra una cabina integrada en IIMS 2026

Yakarta, VIVA – Se sabe que el mercado de equipos de posventa para automóviles en Indonesia es grande, pero está fragmentado. Las unidades principales, el audio, las cámaras y las luces adicionales generalmente se instalan de diferentes marcas, por lo que la integración del sistema realmente depende de la instalación en el campo. En medio de la tendencia hacia los coches nuevos, especialmente los eléctricos, cuyos sistemas de pantalla están integrados en el vehículo, se considera que el espacio para los actores del mercado de posventa se está reduciendo cada vez más.

Al ver ese cambio, Veneno Indonesia presentó el concepto de ecosistema integrado de cabina a través de la línea Venom Purple el 7 de febrero de 2026 en Yakarta. Este concepto une multimedia, sistemas de audio, cámaras e iluminación en un ecosistema diseñado desde el principio para estar interconectado.

«Este es un momento en el que ya no vendemos productos, sino una experiencia de conducción completa», dijo el director principal de Venom Indonesia, Irwan Kusuma.

La unidad principal Purple y el sistema de audio Venom se desarrollaron simultáneamente a nivel de hardware y software. Se puede acceder a todas las configuraciones de audio a través del controlador DSP directamente desde la pantalla de la unidad principal. Este sistema también es compatible con E-SIM (SIM virtual), DVR, cámara de tablero WiFi, cámara frontal 4K y trasera HD, así como una cámara de 360 ​​grados conectada a la pantalla.

Venom ve que, aunque muchos coches nuevos, incluidos los eléctricos, ya tienen pantallas integradas, la brecha en el negocio del mercado de repuestos aún no se ha cerrado. La solución es utilizar un Android Box que aún pueda integrarse en el sistema predeterminado del automóvil, incluido el soporte para cámara de 360 ​​grados. Este enfoque está preparado incluso para modelos como el BYD Atto 1.

«Los coches eléctricos no significan que no puedan actualizarse. Todavía hay espacio para una caja Android integrada», dijo Cherlie Irawan, directora de Venom Purple, en JIExpo, Kemayoran, en el centro de Yakarta.

En cuanto a la instalación, Venom apuesta por un sistema plug and play sin cortar los cables integrados del coche, por lo que no interfiere con la garantía del fabricante. También se puede acceder a los dispositivos de control y soporte DSP desde la aplicación sin necesidad de un control remoto adicional, ya que está integrado con la interfaz de la unidad principal.

El producto estrella de esta serie es el VP9 IX Aurora con comandos de voz basados ​​en IA y soporte de cámara de 360 ​​grados con detección de punto ciego (BSD). También existen VP5 IX Storm y VP5 IX Thunder como alternativas.