Los automóviles Huawei ingresan a RI, Wuling prepara vehículos eléctricos de 150 millones de IDR y se suspenden las cámaras avanzadas

Jacarta – A principios de esta semana, el mundo del automóvil se llenó de grandes noticias que llamaron la atención del público. De la presencia de coches fabricados por gigantes tecnológicos Huaweinueva estrategia Wuling en el segmento de los coches eléctricos baratos, hasta dejar de utilizar cámaras inteligentes de detección de coches robados por motivos sorprendentes. Estos son los tres artículos más leídos por los lectores VIVA Automotriz el lunes 10 de noviembre de 2025.

1. Coche avanzado Huawei registrado oficialmente en RI



Diseño de automóvil Huawei registrado en Indonesia

Huawei, un gigante tecnológico de China, finalmente registró oficialmente sus automóviles avanzados en Indonesia. Este movimiento marca un nuevo capítulo en la competencia por vehículos inteligentes que combinan tecnología de inteligencia artificial y conectividad de alto nivel. ¿Cuál es la apariencia y las características de este automóvil que se prevé que desafíe a Tesla? Leer más.

2. Wuling prepara un coche eléctrico de 150 millones de IDR

Wuling está logrando otro gran avance con planes de lanzar un automóvil eléctrico ultra asequible que costará alrededor de 150 millones de IDR. Se cree que esta estrategia revolucionará el mercado automotriz nacional y abrirá grandes oportunidades para las personas que quieran cambiar a vehículos ecológicos. ¿Qué tan preparado está Wuling para presentar vehículos eléctricos baratos con una calidad prometedora? Leer más.

3. Esta sofisticada cámara que detecta autos robados en realidad fue descontinuada por razones de privacidad.

Un sistema de cámaras inteligentes capaz de detectar coches robados en cuestión de segundos ha tenido que dejar de funcionar. La razón no es porque falle técnicamente, sino porque se considera que viola la privacidad de los usuarios de la vía. ¿Qué sucedió realmente y por qué esta tecnología avanzada está causando controversia? Leer más.