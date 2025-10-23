Los automóviles fabricados en China serán más sofisticados e inteligentes

Pekín, VIVA – Industria automotriz Porcelana mostrando cada vez más su ambición de convertirse en un líder mundial. Recientemente, la Sociedad China de Ingenieros Automotrices (CSAE) publicó la última hoja de ruta titulada Hoja de ruta 3.0 para tecnologías de vehículos de nueva energía y ahorro de energía, que confirma la dirección futura de los automóviles fabricados en el país de la Cortina de Bambú.

Adaptado VIVA Automotriz de CarnewschinaJueves 23 de octubre de 2025, esta hoja de ruta es una continuación de las versiones anteriores lanzadas en 2016 y 2020. Sin embargo, esta vez el enfoque es más amplio y ambicioso.

China no sólo quiere acelerar la electrificación de los vehículos, sino también liderar el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, conectividad digital y sistemas de transporte totalmente inteligentes.

En un gran plan que se extiende hasta 2040, la industria automotriz de China apunta a que sus emisiones de carbono alcancen su punto máximo en 2028, antes del compromiso nacional.

Después de eso, se prevé que las emisiones caigan en más de un 60 por ciento para 2040. Mientras tanto, se espera que más del 80 por ciento de los vehículos nuevos vendidos en China utilicen electricidad u otra energía nueva.

No sólo son respetuosos con el medio ambiente, sino que el futuro de los automóviles en China también será mucho más inteligente. El gobierno y la industria están comprometidos a construir un sistema de transporte basado en la integración vehículo-carretera-nube, donde los vehículos, las carreteras y los sistemas de nube estén conectados en tiempo real.

Sin embargo, los vehículos con motor de gasolina no se abandonarán por completo. CSAE afirmó que para 2035 todos los coches de combustible fósil se transformarán en versiones híbridas más eficientes.

Incluso en 2040, los automóviles con motores de gasolina de bajo consumo seguirán representando alrededor de un tercio de las ventas totales de vehículos nuevos. Significa, coche electrico e híbridos convivirán, pero con tecnología cada vez más respetuosa con el medio ambiente.

Por otro lado, el desarrollo de vehículos autónomos es uno de los principales aspectos destacados. China apunta a que los automóviles con capacidades de conducción autónoma de alto nivel o Nivel 4 se vuelvan comunes para 2040, e incluso automóviles totalmente autónomos o de Nivel 5 están comenzando a ingresar al mercado.

Una de las grandes innovaciones que también se está preparando es el uso de baterías de estado sólido. Esta tecnología promete mayor durabilidad, tiempos de carga más cortos y mayor eficiencia energética, lo que la convierte en un avance importante para la nueva generación de vehículos eléctricos.