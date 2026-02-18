Los automóviles estadounidenses comienzan a ser aceptados en Japón, Volvo se convierte en el automóvil del sultán y la transmisión manual sigue siendo popular

Jacarta – Varios artículos sobre automoción que aparecieron el martes 17 de febrero de 2026 atrajeron la atención de los lectores. Los temas comienzan desde coche americano que empieza a tener aceptación en el mercado japonés, la transformación de los Volvo clásicos en coches súper exclusivos, hasta el hecho de que manual del movil todavía en demanda en varios países. Aquí están los 3 artículos automotrices más populares:





Los coches americanos en Japón empiezan a ser aceptados



Causas de dificultad para cambiar de marcha en automóviles con transmisión manual



El mercado automovilístico japonés, conocido por su escasez, está empezando a abrirse a los coches estadounidenses. En este artículo se analizan los cambios en los gustos de los consumidores y los factores que están provocando que los vehículos extranjeros vayan ganando terreno lentamente. Leer más.

Volvo P1800 Shooting Brake transformado en el coche de Sultan, producción súper limitada





Los coches Volvo clásicos reciben un toque moderno y se fabrican en cantidades muy limitadas. El resultado es un vehículo exclusivo que luce lujoso y es el objetivo de los coleccionistas de automóviles de todo el mundo. Leer más.

Los coches manuales siguen siendo los reyes en varios países

En medio del auge de las transmisiones automáticas, los coches manuales todavía dominan en varias áreas. Este artículo examina las razones del todavía gran interés por los vehículos con transmisión manual. Leer más.