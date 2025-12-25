Los automóviles del futuro pueden responder a la confianza de los pasajeros

Nueva York, VIVA – Imaginar móvil que no sólo te lleva de un lugar a otro, sino que también puede «escuchar» las conversaciones de los pasajeros. Esta imagen ya no es sólo la imaginación de una película de ficción, sino que empieza a acercarse a la realidad.

El desarrollo de la inteligencia artificial hace que los coches del futuro parezcan más personales. Esta tecnología permite a los vehículos comprender de forma más natural las necesidades y estados de ánimo de sus usuarios.

Adaptado VIVA Automotriz De Carscoops, jueves 25 de diciembre de 2025, Bosch es una de las empresas que impulsa este cambio a través de la última plataforma de inteligencia artificial. Este sistema se presentará al público en el Consumer Electronics Show (CES) de 2026 en Las Vegas.

Gracias a esta tecnología, los coches ya no responden únicamente a botones o comandos cortos. En realidad, los vehículos están diseñados para comprender los hábitos, rutinas y condiciones de sus pasajeros.

Una de las funciones más llamativas es el asistente de voz inteligente. Este asistente no sólo responde a las órdenes, sino que también comprende el significado de las palabras del conductor.

Por ejemplo, cuando un pasajero dice que tiene frío, el coche puede ajustar inmediatamente la temperatura de la cabina. La calefacción de los asientos y el aire acondicionado se activarán sin necesidad de instrucciones adicionales.

Interacciones como ésta hacen que la comunicación con el coche parezca más humana. Los conductores y pasajeros no tienen que memorizar comandos complicados para mayor comodidad.

Bosch también ve el coche como un espacio en el que a menudo se pasa esperando, especialmente en los atascos. Quieres convertir este tiempo que normalmente se desperdicia en algo más útil.

Para que esto suceda, Bosch está trabajando con Microsoft para brindar servicios de trabajo en el automóvil. Actividades como consultar el correo electrónico para asistir a reuniones en línea se pueden realizar mediante comandos de voz.

En determinadas condiciones, un coche puede incluso ayudar a reducir la carga para el conductor. El sistema de asistencia a la conducción se puede activar automáticamente cuando el conductor necesita concentrarse en otras actividades.

Esta tecnología todavía está diseñada teniendo la seguridad como prioridad. Las comodidades digitales no pretenden distraer, sino más bien contribuir a una experiencia de conducción más tranquila.

Bosch pretende que esta tecnología de cabina inteligente forme parte de los coches del futuro. La empresa es optimista en cuanto a que esta solución se utilizará ampliamente en los próximos años.