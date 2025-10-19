Los autobuses urbanos tienen prohibido conducir

Jacarta – Ministro Recursos Energéticos y Minerales (EMR) Bahlil Lahadalia Los medios de comunicación pidieron una respuesta sobre la cuestión de uno de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco que había sido reprendido por el Presidente. Prabowo Subianto tres veces.

La declaración de Bahlil fue en respuesta al discurso del Presidente Prabowo que reveló que el Presidente daría tres advertencias a los ministros que cometieran errores antes de que finalmente fueran reemplazados o «reorganizados».

«No lo sé todavía. Sólo el Presidente lo sabe. Sí, somos compañeros de autobús urbano, no nos adelantamos», dijo Bahlil después de asistir a una reunión limitada en la residencia presidencial en la zona de Kertanegara, Yakarta, el domingo 19 de octubre de 2025.



Presidente Prabowo Subianto

Bahlil admitió que no sabía que el ministro al que se refirió el presidente Prabowo había sido reprendido tres veces. Cuando se le preguntó más sobre si había sido reprendido por el presidente, Bahlil volvió a responder en tono de broma.

«Sí, cada vez que me llaman seré amonestado. Amonestado por cualquiera, amonestado querido, amonestado por orden, sí, todos son amonestados, ¿verdad? Y el señor Presidente es una persona muy abierta, por lo que es posible que usted también, si asiste a las reuniones todos los días, será amonestado», dijo Bahlil.

Mientras tanto, el presidente Prabowo, en su discurso pronunciado mientras asistía a la sesión abierta del Senado y al aniversario de UKRI en Bandung, Java Occidental, el sábado (18/10), habló sobre el desempeño de sus subordinados.

Según Prabowo, los ministros que son sus subordinados son excelentes personas en su trabajo, sólo hay uno o dos ministros que son «traviesos».

«Si hay uno o dos (ministros) que son traviesos, les advertiré, ¿verdad? Una advertencia sigue siendo traviesa, todavía no quieren escuchar, dos advertencias, tres veces, pueden hacer una reorganización, tienen que ser reemplazados porque por el bien del Estado, la nación y el pueblo no debe haber compasión, aquellos que se compadecen del pueblo indonesio», dijo el presidente Prabowo en una grabación de voz recibida en Yakarta el sábado.

Prabowo también reveló que en ocasiones proporcionó un presupuesto que excedía el propuesto por sus ministros.

«Puede preguntarles a los ministros y a mis subordinados. A veces preguntan: ‘Necesitamos este presupuesto, señor. ¿Cuánto necesita? Necesito (Rp.) 5T (billones), le daré 10 (billones)». «Imagínese cuándo habrá un presidente así», dijo Prabowo.