Los aumentos de cuotas de KJMU Yakarta 2025 pueden ser para S2 y S3

Sábado 23 de agosto de 2025
Yakarta, Viva – Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, enfatizó que el Programa de Card de Estudiantes de Yakarta Superior (Kjmu) No solo destinado a estudiantes de pregrado (S1), sino que también se aplica a los estudiantes de pregrado (S2) a los estratos tres (S3) o a los doctorados.
«Distribuimos a KJMU a 16,979 estudiantes en Yakarta que se sometieron a educación superior y esto debe agregarse», dijo Pramono en Yakarta, el sábado (23/08/2025).
Pramono explicó que el número de destinatarios de KJMU este año llegó a casi 17 mil estudiantes. Sin embargo, según él, el número aún debe mejorarse para que más estudiantes de Yakarta reciban una educación terciaria.
Los destinatarios de KJMU no necesitan preocuparse, Pramono Education Garantía para S3
«Los estudiantes de S1 que se someten bien a la educación pueden proceder automáticamente al nivel S2 a S3 más tarde», dijo.
Hizo hincapié en que los estudiantes ganadores de KJMU que pudieron mantener el logro académico con un índice de rendimiento acumulativo (GPA) de al menos 3 tendrían la oportunidad de continuar sus estudios a un nivel superior a través del apoyo de este programa.
Además, Pramono invita a los residentes de Yakarta que necesitan tarifas educativas para registrarse inmediatamente como destinatarios de KJMU.
También solicitó a la Oficina de Educación de DKI Jakarta que compilara un esquema KJMU que estuviera en línea con el patrón de becas nacionales como ** ** Instituto de Gestión de Fondos de Educación (LPDP), para que los estudiantes de Yakarta puedan tener mayores oportunidades, incluido el estudio en el extranjero.
«Para aquellos que quieran ir a la escuela al extranjero, nos daremos una oportunidad», dijo. (ENTRE)
Viva.co.id
22 de junio de 2025