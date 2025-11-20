Los atletas indonesios de la carrera de camellos se clasifican para la ronda final de los Juegos de Solidaridad Islámica de 2025

VIVA – Un logro orgulloso proviene de Riad, Arabia Saudita. El atleta indonesio Muhammad Ikhwannudin avanzó con éxito a la ronda final del evento. Camello Carrera en los Juegos de Solidaridad Islámica (ISG) de 2025. La final se disputará el 20 de noviembre de 2025 a las 15.30 hora local.

A la rama Camel Sport de este año en ISG asistieron 17 países y ha estado reñida desde la ronda de clasificación el 18 de noviembre. Ikhwannudin tuvo un desempeño sólido y logró terminar en sexta posición, suficiente para llevarlo a la ronda superior junto con los otros 12 mejores atletas.

La propia Indonesia cayó con la fuerza de dos atletas, un entrenador y varios funcionarios. El presidente general de Indonesia Camel Sport, Dipo Nurhadi Ilham, también estuvo presente para acompañar directamente la lucha del equipo rojiblanco en Riad.

Dipo acogió con satisfacción los resultados obtenidos por Ikhwannudin. «Agradecemos a todas las partes que nos han apoyado. Pedimos oraciones al pueblo indonesio para que nuestros atletas puedan alcanzar logros y llevarse medallas a casa. Gracias a Dios, a pesar de una preparación mínima, nuestros atletas pudieron clasificarse para la final», dijo.

Camel Sport es una sucursal deporte nuevo en Indonesia. Este deporte fue aprobado e inaugurado oficialmente en julio de 2025 por el presidente del CON Indonesia, Raja Sapta Oktohari. La participación de Indonesia en ISG 2025 es el primer paso y una prueba de la seriedad de Indonesia en el desarrollo de este deporte tradicional de Medio Oriente.

