Los atletas deben tener un futuro

VIVA – Ministerio de Jóvenes y Deporte (Kemenpora) nuevamente confirma la importancia del entrenamiento atleta que no se detiene en la arena del partido. El diputado del desarrollo de la industria deportiva, Raden Isnanta, recordó a los atletas que se prepararan para el futuro de sus carreras desde una edad temprana, incluso en el sector financiero y empresarial.

Isnanta transmitió la conmemoración al abrir el desarrollo y el desarrollo de deportes profesionales con el tema «Cemerlang Performance, Gemilang Future», que tuvo lugar del 6 al 8 de agosto de 2025 en el Hotel De Java, Bandung, West Java.

El evento, al que asistieron 100 atletas profesionales de West Java y Dki Yakarta, se convirtió en un lugar para equipar a los participantes con habilidades para la vida, perspicacia comercial y planificación profesional posterior al deportista. Vienen de varios deportes principales de deportes, desde deportes individuales hasta equipos.

«Por favor, los colegas se preparan, incluidas sus carreras, (lo que se hace) después de este atleta profesional. Muchas profesiones de deportes o no deportivos en los deportes o no deportivos. Industria deportiva, como el entrenamiento físico, la gestión de instalaciones e infraestructura, los servicios deportivos, incluida la convertirse en un EO que cose eventos deportivos con turismo», dijo Isnanta.

ISNANTA TARIE, los atletas exitosos no son solo aquellos que ganaron medallas, sino que también pueden administrar bien la transición de su carrera. El alcance de la experiencia y las redes es una gran capital para participar en el mundo de la industria del deporte y otros sectores.

Según él, la industria deportiva impulsada por actores que entienden el campo se desarrollará de manera más óptima. Además de proporcionar beneficios económicos, también contribuye al desarrollo de atletas productivos de manera sostenible.

«La industria deportiva no solo debe depender del momento del partido. Debe haber continuidad, debe haber un ecosistema que involucre a atletas, ex atletas, entrenadores y empresarios para crecer juntos», dijo Isnanta.

Diputado asistente de deportes profesionales, Yusup Suparman, explicó que esta actividad fue diseñada para aumentar la alfabetización de los atletas en varios aspectos de las habilidades. El material incluye el desarrollo de la gestión empresarial automática y basada en el deporte, la planificación profesional a largo plazo, para el uso de la tecnología para apoyar los eventos deportivos profesionales.

«Esta actividad tiene como objetivo desarrollar varios aspectos de las habilidades de los atletas, incluido el aumento de su potencial; gestión empresarial a través de deportes profesionales; atletas de planificación profesional a largo plazo/atletas profesionales; así como el uso de la tecnología en el desarrollo de la industria deportiva a través de eventos deportivos profesionales», dijo Yusup.

Se destacó, estructurado y el entrenamiento continuo tendrá un doble efecto. No solo estimulan los logros, sino que también abre nuevos empleos, agregando fuentes de ingresos y moviendo a la industria deportiva a largo plazo.

El apoyo también provino de los expertos del Ministro de Relaciones Interestitucionales, Raden Slamet Santoso. Según él, los deportes deben verse desde una perspectiva más amplia: como un sector empresarial que puede mantener el bienestar de los atletas y convertirse en el orgullo de la nación.

«Si queremos que nuestro deporte sea próspero, sostenible y se convierta en el orgullo de la nación, debemos ver desde un panorama general, a saber, los negocios y la economía en un gran marco para el desarrollo de la industria deportiva», dijo Slamet.

Dio un ejemplo, en los países desarrollados, la industria deportiva es una máquina económica que produce muchos beneficios. No solo dio a luz a los campeones, sino que también creó empleos, movilizando el turismo, atrayendo inversiones, aumentando la venta de entradas, los derechos de transmisión y el apoyo de patrocinador.

Para fortalecer el material, Kemenpora presenta oradores experimentados como Pandji Akbar (empresario – PT Dash Garment Indonesia), Dr. Neneng Nurosi Nurasjati, M.PD. (Practicantes deportivos y vicepresidente de PB Kick Boxing Indonesia), Dr. Hery Antasari, M.Dev.plg. (Jefe de West Java Dispora), Prof. Dr. Amung Ma’mun, M.PD. (Profesor de Política Deportiva y Ciencias del Desarrollo), ICUK Sugiarto (ex jugador nacional de bádminton) y Daud Yordan (miembro del boxeador mundial y DPD RI de West Kalimantan).

Comparten experiencias y estrategias para administrar el futuro dentro y fuera del mundo del deporte. Desde consejos empresariales, gestión financiera, hasta la importancia de mantener la imagen personal como capital comercial, todo discutido a fondo en el foro.

Isnanta espera que esta actividad sea un impulso para que los atletas sean más proactivos al pensar en su futuro. Con el conocimiento, las habilidades y las redes correctas, Atletas indonesios Se cree que puede transformarse en una industria deportiva independiente y competitiva.

«El futuro brillante no viene solo. Ese es el resultado de una preparación cuidadosa, trabajo duro y la capacidad de aprovechar las oportunidades», concluyó Isnanta.