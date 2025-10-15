Los atletas de la policía brillan en Kudus Martial Arts PON 2025 y ganan 5 medallas de oro en la rama de Taekwondo

VIVA – Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) volvió a lograr un logro orgulloso en el evento de la Semana Deporte Nacional (PON) Martial Arts 2025, que se llevará a cabo en Kudus, Java Central, del 11 al 26 de octubre de 2025.

Evento nacional que reúne a 2.645 atleta De las 38 provincias de KONI, compiten 10 deportes de artes marciales, a saber, karate, grados de lucha, ju-jitsu, pencak silat, taekwondo, lucha libre, judo, sambo, wushu y shorinji kempo.

De varias de estas ramas, los atletas de Garbha Precisión La Policía Nacional tuvo un desempeño brillante, especialmente en la rama de taekwondo, con 5 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

El jefe de Binjas SSDM Polri, Pol Kombes Philemon Ginting, quien también es administrador del Comité Deportivo de Polri (KOP), expresó su gran agradecimiento por este logro.

«Los logros alcanzados por los atletas de Garbha Presisi Polri en PON Martial Arts 2025 son una manifestación real del espíritu de disciplina, dedicación y espíritu inquebrantable de los miembros de Polri. Estamos orgullosos porque no solo se destacaron en los deportes, sino que también mostraron un carácter fuerte y una gran integridad como verdadero Bhayangkara», dijo Philemon Ginting.

Agregó que la Policía Nacional a través del KOP continuará brindando orientación y brindando pleno apoyo a los deportistas talentosos para que puedan sobresalir a nivel nacional e internacional.

«Los deportes de artes marciales no son sólo competiciones, sino también parte de la formación física y mental que está preparada para apoyar las funciones de la Policía Nacional en el mantenimiento de la seguridad y el orden público», añadió.

El Comité Nacional de Deportes de la Policía (KOP) desempeña un papel importante en el fomento y desarrollo del potencial deportivo dentro de la fuerza policial. A través de KOP, la Policía Nacional fomenta la sinergia entre el desarrollo físico, el desarrollo de logros y el aumento de una imagen positiva en la sociedad.

KOP es también un foro que une la colaboración entre unidades policiales de toda Indonesia, garantizando que todos los atletas de la Polri tengan la misma oportunidad de desarrollarse y competir de manera deportiva, con integridad y honor.

PON Martial Arts 2025 en Kudus es un impulso importante para fortalecer el espíritu deportivo, fortalecer la hermandad y fomentar un sentido de orgullo por la nación.

Polri se compromete a seguir formando personal duro, disciplinado y con altos logros, en línea con el espíritu de Precision Polri: Predictivo, Responsable y Transparencia Justa.

Al ganar una brillante medalla en Kudus, la Policía Nacional ha demostrado una vez más no sólo ser un guardia de seguridad, sino también un símbolo de dureza, tenacidad y espíritu de lucha en el ámbito deportivo nacional.