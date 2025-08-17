Los atletas de deportes electrónicos Windah Basudara dirigieron la competencia decorativa y de cometas en la fiesta de Merdeka

Yakarta, Viva – Telkomsel a través de.u nuevamente celebró una celebración del Día de la Independencia titulada Merdeka by.U Party con un concepto creativo típico de los jóvenes. Llevando el espíritu de «celebridad extraña pero real», esta serie de eventos se convierte en un espacio de expresión para que la generación Z y la comunidad celebren 17 de agosto a su manera.

Curiosamente, uno de los aspectos más destacados de los deportes tradicionales este año es la competencia decorativa y de cometas dirigida por atletas deportes electrónicos famoso, Windah Basudara. La presencia de Wingah en la arena de la carrera el domingo 17 de agosto de 2025 en el campo de fútbol Block. S Yakarta, es un símbolo de que la deportividad no solo está presente en el ámbito digital, sino que también puede colorear los juegos de las personas indonesias.

Las eSports se encuentran con los deportes tradicionales

Windah, que es ampliamente conocida como figura de juegos y deportes electrónicos, lidera el curso de la competencia de cometas con la comunidad de Le Gong Kite Society. La combinación del mundo moderno con esta tradición da un color diferente a la celebración de la independencia. Las cometas no son solo juegos, sino deportes que exigen estrategias, fortalezas y agilidad, el espíritu competitivo que ha sido en el mundo de los deportes electrónicos.

«En los juegos tenemos una arena de batalla, en el campo de la cometa también hay un ámbito separado. Tanto necesitan estrategias como concentración», dijo uno de los participantes que fue entusiasmado directamente por Windah.

Una red de eventos animada



Competencia de pesca en una fiesta independiente por.U

Además de la competencia de cometas, la fiesta de Merdeka by.u también fue animada por:

La competencia de pesca en mal estado en Lubana Sengkol, South Tangerang (16 de agosto de 2025) con el gran premio de un viaje de 7 días a Japón.

Merdeka Ride el 17 de agosto de 2025, cabalgando en Yakarta con un creador de contenido automotriz.

Ceremonia de independencia en el campo de bloques. S con PPI Yakarta Paskibra, Marching Band, Choir y la presencia de más de 50 creadores de contenido como Zee Asadel, Sintya Marissa y Bachrul Alam.

Según Riko Ringgoanto, jefe de BY.U, este evento nació del deseo de dar espacio para que los jóvenes sean libres de expresarse. «Mientras sea usted mismo y sepa lo que es significativo, simplemente exprese en línea y fuera de línea. BY.u está presente como una red que entiende a los jóvenes de acuerdo con sus necesidades», dijo.

Versión de nacionalismo de la generación más joven

No solo compiten, los creadores jóvenes también enfatizan la importancia del amor de la patria. Sintya Marissa, una celebridad que participó en la ceremonia, afirmó que su participación era una forma de nacionalismo. «Unirse a la ceremonia de la bandera no es solo una obligación, sino también cómo celebrar la independencia», dijo.

Con la presencia de Windah Basudara, que trajo el espíritu de los deportes electrónicos a los deportes tradicionales, la parte independiente. U 2025 es una prueba de que el nacionalismo puede expresarse en un deportista fresco, creativo y aún defendido.