Los Atlanta Falcons reciben buenas noticias sobre los novatos

No hay dos maneras de hacerlo, el Halcones de Atlanta Hemos tenido una temporada difícil. Se dirigen al partido del domingo contra el Santos de Nueva Orleans con 7-9 y con poco por qué jugar aparte de quizás spoilers. Más o menos.

La temporada comenzó con grandes esperanzas en el quarterback Michael Penix comenzando su primera temporada completa como titular. Seguramente se uniría al corredor Sésamo Robinson y receptor estrella Drake Londres para formar una amalgama de anotaciones y furia ofensiva para quedarse con la NFC Sur. Y tal vez, sólo tal vez, obtendrían una gran temporada gracias a su ex selección de primera ronda. Kyle Pitts.

Sí, nada de eso pasó. Hubo momentos de grandeza, pero no suficientes.

Por si sirve de algo, finalmente consiguieron algo de movimiento en la delantera en defensa. Los Falcons gastaron dos selecciones de primera ronda este año en Jalón Walker y James Pearce, hijo.y obtuvieron absolutamente el valor de su dinero.

Ben Solak de ESPN lanzó recientemente su Equipo de novatos de la NFL 2025 y ambos corredores lo lograron. ¡Hurra por la redacción competente!

Los Atlanta Falcons eligieron a Jalon Walker en el puesto 15 general del Draft de la NFL de 2025

No era ningún secreto que los Falcons entraron al draft de este año con necesidad de cazamarchas. De hecho, necesitaban a alguien que pudiera llegar al mariscal de campo, incluso si fuera un apostador. Entonces, no fue una sorpresa que sacaran a Walker de la Universidad de Georgia cuando hicieron su primera elección a los 15 años.

Sin incluir el último juego de la temporada, Walker tiene 33 tacleadas, 5.5 capturas, dos balones sueltos forzados y un balón suelto recuperado.

«Walker era un adolescente que salía de Georgia, pero pasó el 90% de sus jugadas al límite, y con gran efecto», escribe Solak. «Su coeficiente intelectual futbolístico salta de la película, ya que regularmente ve bloqueos que se desarrollan lo suficientemente rápido como para deslizarse, desprenderse y causar estragos en el backfield defensivo. Libra por libra, Walker, de 6 pies 2 pulgadas y 245 libras, es difícil de desarraigar y tiene más poder como cazamariscales de lo esperado.

«Su capacidad para cubrir cobertura también es parte integral de los paquetes de presión del coordinador defensivo Jeff Ulbrich. Walker es un jugador de alto impacto por su trabajo sucio en los márgenes».

Los Atlanta Falcons seleccionaron a James Pearce con la selección general número 26 en el Draft de la NFL de 2025.

Los Falcons necesitaron más ayuda para presionar al pasador este año, incluso si Walker resultó ser un semental. Sí, necesitaban mucha ayuda para presionar al mariscal de campo. Entonces, se arriesgaron un poco para conseguirlo.

Los Falcons regresaron a la primera ronda y sacaron a Pearce de la Universidad de Tennessee en el puesto 26. La mayoría estuvo de acuerdo con su talento, pero sonó como si pudiera ser un dolor de cabeza (que aún podría serlo). Dejando a un lado las migrañas, a Solak le gusta su producción en el campo.

“Pearce es el artista de capturas que se esperaba que fuera en el período previo al draft de 2025, liderando a todos los novatos con 8,5 capturas”, escribe Solak. «Su increíble tiempo de presión de 2,66 segundos es el noveno entre todos los bordes y el tercero entre todos los bordes de novatos, y crea oportunidades inmediatas para capturas con ese perverso primer paso. Pearce es casi exclusivamente un jugador de cazamariscales en este punto y lucha por mantener el punto de ataque en el juego terrestre, por lo que se necesita una temporada baja en la sala de pesas para que se convierta en un jugador de todos los intentos».