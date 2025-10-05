Los atenienses recurren a la apicultura urbana para reconectarse con la naturaleza







Una tendencia reciente en Atenas testigos de las personas que adoptan urbanas apicultura Para volver a conectar con la naturaleza y apoyar los ecosistemas locales. Nikos Chatzilias es una de las personas que tienden a zumbar colonias de abejas sobre los tejados de Atenas y disfruta de la miel con sabor a la flora local de cada vecindario. Como consumidor de miel pesado, los chatzilias se insatisfechos con los productos actuales y decidieron producir el suyo, inscribiéndose así para las clases de apicultura en 2020 y convertirse en un profesional en ello.

«Vi que funcionó muy bien para las colmenas. Para nosotros, el contacto diario con las abejas nos trajo mucha alegría, y es por eso que continuamos», agregó en una entrevista. Cuidó de 30 colmenas que colocó en siete tejados del área de Atenas este verano. Las colmenas fomentan aproximadamente 12 lakh de abejas que han producido 500 kilogramos de miel. Además, explicó que los diferentes gustos de la miel de Atenas provienen de las diferentes proporciones de eucalipto, acacia y naranja amarga presentes en las áreas de la ciudad, junto con otra flora.

