Los atascos de tráfico severos aún amenazan a Gatot Subroto, Polda Metro Jaya Down Fuerzas especiales

Yakarta, Viva – Camino Subroto de gatotSouth Yakarta, aún amenazado con atascos de tráfico severos como el miércoles 24 de septiembre de 2025, por la noche debido al cierre Puerta Tol (GT) Semanggi 1.

Por esta razón, la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya también bajó la Fuerza de Tarea de Kamseltibcarlantas para analizar congestión En el punto vulnerable. El cierre de GT Semanggi 1 tuvo lugar del 24 de septiembre al 10 de octubre de 2025 para el proyecto reparar. Durante ese período, vehículo Transferido a GT Semanggi 2 y GT Kuningan 2.

«A partir de las 15:00 WIB hoy, el equipo comenzará a hacer acuerdos de ingeniería de tráfico e carreteras alrededor de Gatot Subroto», dijo el jefe de la sección operativa del Ditlantas Metro Jaya, Comisionado de Policía Robby Hefados, jueves 25 de septiembre de 2025.

Robby dijo que la transferencia de vehículos era la opción principal para que la densidad no se acumulara en GT Semanggi 1. Además, los oficiales también darían dirección al conductor para usar rutas alternativas.

Con el despliegue de la Fuerza de Tarea y la Ingeniería de Tráfico, la policía espera que la movilidad en Gatot Subroto permanezca controlada hasta que el proyecto se complete el 10 de octubre.

«Instamos al público, especialmente a los automovilistas, durante un tiempo utilizando carreteras de peaje alternativas como Wiyoto Wiyono Toll Road, Depok-Antasari Toll Road y Jorr Toll Road para no quedar atrapado en el tráfico», dijo.

Anteriormente informó, los atascos severos golpearon el área alrededor del edificio DPR/MPR, Central Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025. La policía se aseguró de que el culpable fuera un cierre temporal de la puerta de peaje Semanggi 1 que estaba en proceso de reparación.

El director de tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta, el Comisionado de Policía Komarudin, dijo que esta condición tendría lugar en los próximos días. «Informe a la comunidad de inmediato. Este es el impacto de la congestión porque la puerta de peaje Semanggi 1 actualmente está cerrada durante los próximos días», dijo Komarudin.

El cierre hace que el flujo del vehículo se desvíe a la puerta de peaje Semanggi 2. Sin embargo, en la puerta solo se puede usar una subestación porque el resto todavía está en la etapa de mejora. Como resultado, las largas colas son inevitables.

«La puerta de peaje Semanggi 1 es la etapa de mejora debido al impacto de la quema de ayer. Luego, Semanggi 2 también, que solo puede usarse una subestación», dijo Komarudin.