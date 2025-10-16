Los ataques terroristas de osos inquietan a los ciudadanos japoneses y registran 7 muertes

Tokio, VIVA – Japón confirmar 7 muerte que es causado por ataque oso a partir de abril de 2025, que es la cifra más alta desde que comenzaron los registros en el año fiscal 2006, según el Ministerio de Medio Ambiente de Japón.

El número de muertes relacionadas con osos superó el récord anterior de seis en el año fiscal 2023, dijo el ministerio el miércoles 15 de octubre de 2025, y la mayoría de los ataques ocurrieron en áreas del noreste de Japón y en la prefectura más septentrional del país, Hokkaido.

Entre las siete personas se incluye un hombre de la prefectura de Iwate, al noreste de Japón. El cuerpo del hombre, despedazado por un oso, fue descubierto el 8 de octubre.

Mientras tanto, un oso macho adulto fue asesinado a tiros el miércoles en una zona residencial de Sendai, prefectura de Miyagi, lo que marcó la primera vez que se utilizó la ley revisada sobre protección y gestión de la vida silvestre para permitir «disparos de emergencia» de animales peligrosos en áreas pobladas.

Hubo 99 incidentes de lesiones corporales relacionados con osos que involucraron a 108 personas en el período de abril a septiembre de este año, lo que marcó el peor récord registrado, dijo el ministerio.

Los funcionarios del ministerio advirtieron que los bajos rendimientos esperados de hayas en algunas áreas del noreste de Japón podrían alentar a más osos a ingresar a áreas residenciales, instando a la gente a permanecer alerta.