Los ataques israelíes son cada vez más brutales, casi 250 periodistas de Gaza han sido asesinados desde que estalló la guerra

VIVA – La ola de violencia alcanzó su punto máximo en el Medio Oriente. Ataque Israel Desde el amanecer del lunes 8 de septiembre de 2025, mató al menos a 40 residentes Palestina en la pista Gaza. Una de las víctimas es periodista Palestina, Osama Balousha.

Por otro lado, seis personas murieron en un ataque armado contra Jerusalén Este ocupado por Israel. La policía israelí dijo que los perpetradores eran dos palestinos de Cisjordania que luego fueron asesinados a tiros por las autoridades, según lo informado por Al Jazeera.

Gaza fue bombardeado, docenas de residentes fueron víctimas

El ejército israelí continúa lanzando un ataque en la ciudad de Gaza, destruye un edificio más alto y se suma a la lista de edificios planos al suelo a más de 50 unidades desde que comenzó la operación.

El Ministerio de Salud Palestino informó que la vida total de la guerra israelí en Gaza desde octubre de 2023 había alcanzado las 64,522 personas, mientras que más de 163,096 personas resultaron heridas. Se cree que miles de otros todavía están enterrados en la construcción de escombros.

Israel argumentó que los edificios que fueron destruidos fueron utilizados por Hamas como una base operativa, pero hasta ahora nunca ha estado acompañado de evidencia.

Los periodistas son atacados

Entre las últimas víctimas, está el nombre Osama Balousha, un periodista que trabaja para los medios de comunicación palestinos. El médico local confirmó su muerte debido a los ataques israelíes.

Según la Autoridad Palestina, casi 250 periodistas fueron asesinados desde que comenzó la guerra, por lo que es el conflicto más mortal para la gente. perse En la historia moderna. Todas las víctimas eran periodistas locales porque Israel prohibió a los periodistas extranjeros ingresar a Gaza.

El mes pasado, se dijo que Israel llevó a cabo un ataque de «doble toque» en el Hospital Nasser, Khan Younis, quien mató a cinco periodistas a la vez, incluidos cuatro de Al Jazeera.

Tensiones en el borde occidental y Jerusalén Este

No solo Gaza, la tensión también está ardiendo en Cisjordania. Las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo redadas, arrestan a los palestinos y dañan la tierra y la propiedad.

Después del tiroteo que mató a seis personas en Jerusalén Este, los palestinos ahora están atormentados por el miedo a una respuesta masiva de Israel.

«Tienen miedo de ver la ventana, ir a la tienda y básicamente atrapados donde sea que estén debido al puesto de examen militar israelí que se ha establecido», dijo la periodista palestina Leila Warah desde el campamento de refugiados de Aida citado por Al Jazeera.

«Es probable que el ejército israelí ingrese a los hogares, y esto es a lo que muchas organizaciones de derechos humanos se conocen como castigo colectivo», agregó.

Warah también enfatizó que muchos palestinos vieron el ataque como consecuencia de la presión de la vida diaria, incluida la falta de empleo, limitando la movilidad debido al puesto de inspección, al aumento de los ataques de los colonos israelíes.

Respuesta de los Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno estaba preparando una solución de «bien para Gaza». Pero unas horas antes, Trump realmente emitió una «última advertencia» a Hamas.

La actitud contradictoria ha provocado críticas porque no se considera en serio la detención de la guerra que continúa tragando víctimas civiles, especialmente mujeres, niños y periodistas.