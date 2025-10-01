Los ataques israelíes en Gaza matan 16 mientras el mundo espera la respuesta de Hamas al plan de paz







Israel Presionó su ofensiva en Gaza el miércoles, con al menos 16 palestinos reportados asesinados en toda la Franja mientras el mundo esperaba la respuesta de Hamas al plan de paz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el territorio en conflicto.

Los muertos incluyeron personas que habían buscado refugio en una escuela que refugiaba a los desplazados en la ciudad de Gaza. La escuela al-Falah en el vecindario del este de Zeitoun de la ciudad fue golpeada dos veces, minutos de diferencia, según funcionarios del Hospital Al-Ahli.

Entre las víctimas había socorristas, dijeron. Cinco palestinos fueron asesinados más tarde el miércoles por la mañana, cuando una huelga golpeó a las personas reunidas alrededor de un tanque de agua potable en el lado occidental de la ciudad de Gaza, dijo el mismo hospital.

También en la ciudad de Gaza, el Hospital Shifa dijo que recibió el cuerpo de un hombre asesinado en una huelga en su departamento al oeste de la ciudad.

Las huelgas israelíes también llegaron al campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza, matando a un esposo y una esposa, dijo el hospital al-Awda. Otro hombre fue asesinado en una huelga separada en el campo de refugiados de Bureij, según el mismo hospital.

Se planeó un funeral para Yahya Barzaq, un periodista que trabaja para la salida de transmisión turca TRT, quien fue asesinada en una huelga en Gaza el martes, según la emisora.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el periodista muerto o las huelgas del miércoles.

La campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 66,000 palestinos e hirió a casi 170,000 otros, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no diferencia entre civiles y militantes en su peaje, pero ha dicho que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos.

La guerra fue provocada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, en el que los militantes mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250. La mayoría de los rehenes han sido liberados bajo alto el fuego Se estima que los acuerdos, pero 48 todavía se llevan a cabo en Gaza «20 creyendo por Israel que aún está vivo.

Propuesta de paz de Trump

El martes, Qatar dijo que se necesitaban más conversaciones sobre los detalles de la propuesta de Trump para terminar la guerra de casi dos años en Gaza. Hamas dijo que estudiaría el plan, tanto dentro del grupo como con otras facciones palestinas, antes de responder.

Los comentarios de Qatar, un mediador clave, parecían reflejar el descontento de los países árabes por el texto del plan de 20 puntos que la Casa Blanca presentó después de que Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron que lo habían acordado el lunes.

El plan, que ha recibido un amplio apoyo internacional, requiere que Hamas libere rehenes, deje el poder en Gaza y se desarme a cambio de la liberación de prisioneros palestinos y el fin de los combates. El plan garantiza el flujo de ayuda humanitaria y promete reconstrucción en Gaza, colocándolo y sus más de 2 millones de palestinos bajo gobernanza internacional. Sin embargo, no establece camino hacia la estadidad palestina.

El gobierno palestino en Cisjordania ocupada dijo anteriormente que acogió con beneplácito el plan, al igual que los gobiernos de Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Más obstáculos y una flotilla se dirigen a Gaza

El ejército israelí dijo que a partir del mediodía del miércoles, solo permitiría a los palestinos viajar hacia el sur a lo largo de la única ruta norte-sur que aún se abre en la franja costera, lo que significa que las personas huyen de las intensificadoras luchas en Ciudad de Gaza Pueden continuar dirigiéndose hacia el sur, pero no podrían ir al norte.

Si bien los militares no ofrecieron más detalles sobre el cierre, el camino conlleva un gran simbolismo para los palestinos. A principios de este año, cuando Israel abrió el acceso al área más destruida del norte de Gaza «cientos de miles de palestinos lo abarrotaron, viendo su regreso como un acto de firmeza y desafío.

Cientos de miles permanecen desplazados en Gaza, y encontrar comida es una lucha diaria.

Una flotilla de activistas ampliamente observada que lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria está navegando hacia Gaza, en lo que los organizadores han descrito como el mayor intento de salir para romper el bloqueo marítimo de la franja de Israel.

Los activistas a bordo de la flotilla global de Sumud de unos 50 buques dicen que esperan que las autoridades israelíes los intercepten, como ha sucedido en los intentos anteriores de Flotilla para llegar a Gaza. El miércoles, dijeron que dos de los buques fueron acosados ​​por un israelí buque de guerra Durante la noche, aunque se detuvo en interceptarlos.

