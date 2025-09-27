Nueva York, Viva – Equipo sionista Israel aumentar los ataques militares Gaza En las últimas 24 horas, matando a docenas de residentes e hirió a más de 200 personas, dijo un portavoz. PBB Stepne Dujaric, viernes.

«Las tropas israelíes aumentan sus operaciones, con un impacto destructivo en los civiles», dijo Durric en una conferencia de prensa, citando los datos de la oficina coordinadores Humanidad PBB (y).

Israel, en promedio, lanza un ataque aéreo cada ocho a nueve minutos, incluso hacia los residentes que esperan ayuda, agregó Dujarric.

Viva militar: invasión militar israelí en la Franja de Gaza, Palestina

La crisis humanitaria en Gaza empeoró después de que Israel se negó a trabajar con el cuerpo de la ONU para los refugiados Palestina (UNRWA), quien durante décadas se convirtió en el principal proveedor de asistencia humanitaria en la región.

Cientos de centros de distribución de ayuda de Aid de ARNWA fueron cerrados y reemplazados por cuatro nuevos centros administrados por Gaza Humanitary Funds para el apoyo de nosotros e Israel.

La autoridad de Gaza declaró que las fuerzas israelí a menudo disparaban contra los palestinos que hicieron cola para asistir. (ENTRE)