Los ataques de drones israelíes matan a 8 soldados sirios en el suburbio de Damasco, dicen las autoridades







Huelgas de drones israelíes En un suburbio sureño de la capital siria, Damasco mató a ocho soldados e hirió a otros, informaron los funcionarios y un monitor de guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo en un comunicado que los drones atacan el martes en el suburbio del sur de Damasco de Kiswah mataron a ocho soldados. Llamó al ataque ‘una grave violación del derecho internacional’ y ‘incumplimiento claro de la soberanía y la integridad territorial (de Siria).

«También viene en el contexto de las repetidas políticas agresivas perseguidas por la ocupación israelí destinada a socavar la seguridad y la estabilidad en la región», dijo el comunicado. El ejército israelí no comentó sobre las huelgas. A última hora de la noche, la agencia de noticias estatal siria Sana informó más huelgas israelíes y una redada de comando de airdrop en el área, ‘cuyos detalles no se conocen’.

Sana informó que las huelgas iniciales del martes habían atacado a soldados que, mientras estaban en patrulla, descubrieron «dispositivos de vigilancia y escucha». Huelgas en curso evitó que otras tropas llegaran al área hasta la noche siguiente. Otros soldados pudieron recuperar los cuerpos de los asesinados el día anterior y «destruir algunos de los sistemas (de vigilancia) atacándolos con las armas apropiadas», dijo.

Desde la caída de Bashar Assad en diciembre, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en diferentes partes del país, destruyendo activos del ejército sirio, y sus fuerzas han incautado una zona de amortiguamiento de la ONU en el sur de Siria. Las nuevas autoridades en Damasco han dicho que no quieren un conflicto con Israel, pero Israel ha mantenido sospechoso del gobierno dirigido por ex insurgentes islamistas.

Ministro de defensa israelí Israel Katz dijo en una publicación sobre X el martes que las fuerzas israelíes permanecerán indefinidamente en la zona de seguridad necesaria para proteger los asentamientos Golan y Galilea de las amenazas que se alzan del lado sirio «. Katz dijo que el despliegue fue el resultado de las lecciones provocadas del ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña dijo que los ataques llegaron a un punto que une a Damasco con la provincia sureña de Sweida que fue testigo de enfrentamientos mortales el mes pasado entre los hombres armados progubernamentales y los combatientes de la minoría druzadora de Siria.

Israel intervino durante los combates el mes pasado por el lado de los drusos, que forman una comunidad sustancial en Israel, donde son vistos como una minoría leal y a menudo sirven en el ejército israelí. Katz dijo en su publicación que el Militar israelí «Continuará protegiendo el druse en Siria también». El observatorio agregó que el área golpeada el martes tenía puestos militares para el ejército de Assad antes de su caída hace casi nueve meses.

El observatorio dijo que había varias huelgas en el área, incluida una que golpeó después de que llegaron los paramédicos. Además de los seis soldados asesinados, tres personas resultaron heridas, agregó. El martes temprano, una huelga de aviones no tripulados israelí cerca de la ciudad sur de Quneitra mató a una persona, según Al-Ikhbariah y el Observatorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria también condenó la huelga cerca de Quneitra, diciendo que viola el derecho internacional y amenaza la paz y la estabilidad en la región.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente