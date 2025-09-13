Los ataques aéreos israelíes derrotaron a 32 personas en ayer

GazaViva – Al menos 32 personas fueron asesinadas en ataques aéreos Israel quien sacudió la ciudad de Gaza el sábado temprano en la mañana, 13 de septiembre de 2025. Los informes sobre el personal médico mencionaron que 12 de ellos eran niños. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a Hospital de shifaLa instalación médica más grande de la región.

Leer también: Donald Trump Jamu PM Qatar Cena después de ataques israelíes en Doha



En los últimos días, Israel ha aumentado la intensidad de los ataques en la ciudad de Gaza al golpear varios edificios altos.

Citado por AP News, el ejército israelí acusado Hamas Use edificios civiles como centro de supervisión. El sábado (9/13), el ejército israelí confirmó que había atacado uno de los edificios altos llamados el grupo utilizado.

Leer también: Prabowo voló a Doha, conoció a Emir Qatar después de ser atacado por Israel



Una familia fue asesinada

El ataque más mortal ocurrió en el área del jeque Radwan. Una casa se aplana al suelo después de ser atropellada por un misil, matando a 10 personas de una familia, incluida una madre y tres hijos.

Leer también: Israel hace que Bitcoin y Ethereum se caigan, pero el oro y el aceite se dispararon



Asociación de fútbol Palestina Mencionar al jugador del Al-Hellan Club, Mohammed Ramez Sultan, se convirtió en víctima con 14 miembros de la familia. Las fotos en los medios locales muestran una bocanada de humo negro después de que la explosión sacudió el área.

Comando de evacuación

El ejército israelí nuevamente pidió a los ciudadanos de la ciudad de Gaza que abandonen la ciudad y se muevan hacia el sur hacia la «zona humanitaria». El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, dijo que más de 250 mil personas habían salido de la ciudad de Gaza de un total de alrededor de 1 millón en el norte.

Sin embargo, las Naciones Unidas (ONU) dijeron que el número de refugiados era solo alrededor de 100 mil personas entre mediados de agosto y mediados de septiembre de 2025.

Las Naciones Unidas y las Instituciones Humanitarias advierten que la transferencia de masa empeorará la condición porque la región del sur ya está llena, mientras que muchas familias no pueden permitirse el costo de evacuar.

La semana pasada, la Iniciativa de las Naciones Unidas para traer tiendas de campaña y el equipo de emergencia aún no había recibido permiso de entrada. Más de 86 mil unidades de ayuda todavía están restringidas.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que siete personas, incluidos niños, murieron de desnutrición en las últimas 24 horas. El número total de víctimas murió de hambre desde que estalló la guerra ahora llegó a 420 personas, con 145 de ellas.

Para obtener información, la guerra en Gaza estalló el 7 de octubre de 2023 después de que el ataque de Hamas contra el sur de Israel mató a alrededor de 1.200 personas y secuestró a 251 personas, la mayoría de los civiles.

A cambio, Israel lanzó una ofensiva militar que hasta ahora mataba al menos a 64.803 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Alrededor de la mitad del número de muertos eran mujeres y niños. Casi todas las principales ciudades de Gaza fueron destruidas, mientras que el 90 por ciento de alrededor de 2 millones de residentes perdieron sus hogares.