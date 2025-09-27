





IsraelMe huele y los disparos mataron al menos a 38 personas en Gaza, dijeron funcionarios de salud, a medida que crece la presión internacional para un alto el fuego, pero el líder de Israel sigue siendo desafiante por continuar la guerra.

Las huelgas en el centro y norte de Gaza mataron a personas en sus hogares en las primeras horas del sábado por la mañana, incluidas nueve de la misma familia en una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, según el personal de salud del hospital de Al-Awda donde se trajeron los cuerpos.

Los ataques se produjeron horas después de un primer ministro israelí desafiante Benjamin Netanyahu Le dijeron a otros líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU el viernes que su nación debe terminar el trabajo contra Hamas en Gaza.

Las palabras de Netanyahu, apuntaban tanto a su audiencia doméstica cada vez más dividida como la global, comenzaron después de que docenas de delegados de varias naciones salieron del salón de la Asamblea General de la ONU en Masse el viernes por la mañana cuando comenzó a hablar.

La presión internacional sobre Israel para poner fin a la guerra está aumentando, al igual que el aislamiento de Israel, con una creciente lista de países que deciden recientemente reconocer la estadidad palestina algo que Israel rechaza.

Los países han estado presionando al presidente de los Estados Unidos Donald Trump Presionar a Israel por un alto el fuego. El viernes, Trump dijo a los periodistas en el césped de la Casa Blanca que cree que Estados Unidos está cerca de lograr un acuerdo para aliviar las luchas en Gaza que recuperará a los rehenes y terminará con la guerra.

Se prevé que Trump y Netanyahu se reúnan el lunes, y Trump dijo en las redes sociales el viernes que las discusiones muy inspiradas y productivas y las negociaciones nítidas sobre Gaza están en curso con países de la región.

Sin embargo, Israel está avanzando con otra importante operación terrestre en la ciudad de Gaza, que los expertos dicen que está experimentando la hambruna. Más de 300,000 personas han huido, pero hasta 700,000 todavía están allí, muchas porque no pueden darse el lujo de reubicarse.

Las huelgas el sábado por la mañana demolieron una casa en el vecindario de Tufah de la ciudad de Gaza, matando al menos a 11 personas, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el hospital al-ahly donde se trajeron los cuerpos. Según el Hospital Shifa, otras cuatro personas fueron asesinadas cuando un ataque aéreo golpeó sus hogares en el campo de refugiados de Shati.

Otros seis palestinos fueron asesinados por disparos israelíes mientras buscaban ayuda en el sur y centro GazaSegún los hospitales de Nasser y Al Awda, donde se trajeron los cuerpos.

El ejército de Israel no respondió de inmediato sobre los ataques aéreos o los disparos.

Los hospitales y las clínicas de salud en la ciudad de Gaza están al borde del colapso. Casi dos semanas después de la ofensiva, dos clínicas han sido destruidas por ataques aéreos, dos hospitales cerrados después de ser dañados y otras apenas funcionan, con medicamentos, equipos, alimentos y combustible en escasez de suministros.

Muchos pacientes y personal se han visto obligados a huir hospitalS, dejando atrás solo unos pocos médicos y enfermeras para atender a niños en incubadoras u otros pacientes demasiado enfermos para mudarse.

El viernes, los médicos del grupo de ayuda sin fronteras dijeron que se vio obligado a suspender las actividades en la ciudad de Gaza en medio de una ofensiva israelí intensificada. El grupo dijo que los tanques israelíes estaban a menos de media milla de sus instalaciones de atención médica y que los ataques crecientes han creado un nivel inaceptable de riesgo «para su personal.

Mientras tanto, la situación alimentaria en el norte también ha empeorado, ya que Israel ha detenido las entregas de ayuda a través de su cruce hacia el norte de Gaza desde el 12 de septiembre y ha rechazado cada vez más Y Solicitudes para traer suministros del sur de Gaza al norte, dijo la oficina de la ONU para la coordinación de los asuntos humanitarios.

La campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 65,000 personas e hirió a más de 167,000 otras, según el Ministerio de Salud de Gaza. No distingue entre civiles y combatientes, pero dice que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de las muertes. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas, pero las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

La campaña de Israel se activó cuando Hamas-Los militantes liderados irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1,200 personas y recibiendo 251 rehenes. Cuarenta y ocho cautivos permanecen en Gaza, alrededor de 20 de ellos que Israel cree que está vivo, después de que la mayoría del resto fueron liberados en cese de cese u otros acuerdos.

