Los asuntos de reorganización del gabinete son la autoridad del presidente

Yakarta, Viva – Presidente MPR RI Ahmad Muzani confirmado remodelación ministro Gabinete rojo y blanco es la autoridad del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.
Esto fue transmitido por Muzani en respuesta a la posibilidad de reorganización ministerial antes del liderazgo del presidente indonesio Prabowo Subianto.
«Todo eso es la autoridad del presidente. No entiendo y no he seguido en detalle», dijo Muzani a los periodistas en la oficina de BPK, Central Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.
Para tener en cuenta, durante casi un año en el cargo, el presidente Prabowo ha realizado una reorganización o un ministro reorganización del gabinete tres veces. Prabowo llevó a cabo la primera reorganización en febrero de 2025.
En esta primera reorganización, Prabowo reemplazó a Satyo Brodjonegoro, quien se desempeñó como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología (Diccionario) con Brian Yuliarto.
La segunda reorganización se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2025. En ese momento, Prabowo reemplazó a varios ministros, incluido el Ministro de Finanzas que originalmente fue retenida por Sri Mulyani a Purbaya Yudhi Sadewa, Budi Arie Setiadi, del Ministro de Cooperativas, fue reemplazado por Ferry Juliantono.
Luego, Abdul Kadir Karding del Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios fue reemplazado por Mukhtarudin.
Prabowo también dio como resultado el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, Budi Gunawan y el Ministro de Juventud y Deportes, Dito Ariotedjo. Luego, ministros inaugurantes de ministros Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf y Dahnil Anzar Simanjuntak.
El 17 de septiembre de 2025, Prabowo realizó una tercera reorganización. También se designaron varios nombres para ocupar puestos vacíos.
Los que fueron nombrados fueron Djamari Chaniago como Ministro de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam), Erick Thohir como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora), Afriansyah Noor Noor como Viceministro de Ministro de Cooperates), Rohmat Marzuki se convirtió en Ministro de Forestería, Farida Farichh como Viceministro de Cooperación de Cooperates.
Prabowo también instaló a Angga Raka Prabowo como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, Sonny Sanjaya y Nanik S Dayang como subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Sarah Sadiqa como Jefe de LKPP, Ahmad Dofiri como el presidente del presidente de Kamtibmas y Polri Reforma y la Reforma Presidente y el Presidente (KK).
