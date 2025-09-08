Los Astros proyectados para el lanzador de $ 205 millones pueden irse en temporada baja

Framber Valdez ha tomado los titulares por las razones equivocadas en las últimas semanas con su «Cruz» viral con el receptor Yainer Díaz así como su rendimiento por debajo del promedio en el montículo. El final puede estar cerca en Houston para Valdez, ya que está listo para ingresar a la agencia libre después de esta temporada con un precio considerable asociado con su nombre.

Valdez ha sido uno de los titulares más confiables en la MLB durante cinco temporadas, publicando una efectividad de 3.32 sin ningún tiempo perdido significativo debido a una lesión.

Sin embargo, cumplirá 32 años esta temporada baja, y según lugarsu El valor de mercado se establece en más de $ 200 millones. Houston tiene su as del futuro en Hunter Brown y una cantidad decente de profundidad detrás de él, por lo que cometiendo una cantidad tan grande de dinero a Valdez cuando entra a mediados de los 30 años. menos que probable.

No ayuda que haya mostrado cierto desafío a sus compañeros de equipo últimamente como se ve en el cruce viral, y a pesar de una buena temporada en general, tiene 1-5 en sus últimos siete aperturas con una efectividad de 5.95.

Spotrac predice que el lanzador zurdo ordenará un precio de venta de cuatro temporadas con más de $ 37 millones por temporada, con potencial para que ese número aumente si el campamento de Valdez pide más duración. Es probable que esta fuera de temporada probablemente sea su mejor oportunidad para aprovechar el mercado antes de salir de su valor actual.

Valdez sigue siendo un jugador importante en las esperanzas de postemporada de Houston

A partir del 8 de septiembre, los Astros tienen el liderazgo de AL West en 78-66, dos juegos y medio antes del segundo lugar de Seattle y cuatro por delante de Texas. Dicho esto, cualquier resbalón o rachas perdedor significativas podría ponerlas al borde de perderse los playoffs si son superados en Occidente y forzados a la carrera de comodines, donde tanto los Yankees como los Medias Rojas tienen mejores registros que ellos.

Entonces, incluso con las recientes luchas de Valdez, su juego A será necesario para que los Astros lleguen ante todo los playoffs y luego compitan en octubre.

Las estadísticas de la temporada de Valdez no son malas. Ha publicado un récord de 12-9 con una efectividad de 3.42 en 176 entradas lanzadas. Está en camino de obtener 200 entradas por segunda vez en su carrera, o asustar al número al menos.

Su historial de postemporada es inconsistente, pero en 2020 y 2022 publicó récords de 3-0 y 3-1 respectivamente con ERA de 1.88 y 1.44. Sus últimas dos carreras de playoffs han sido menos que estelares con una efectividad de 9.00 en tres aperturas en 2023 y un mal comienzo el año pasado, donde permitió tres carreras en siete hits en 4.1 entradas.

Ya sea que sus luchas recientes son el resultado del agotamiento después de una larga temporada o frustración con sus compañeros de equipo, deben resolverse pronto para que los Astros encuentren el éxito en la recta final.

Grandes enfrentamientos establecidos para que Houston finalice la temporada regular

A partir del 9 de septiembre, los Astros se enfrentarán a los Liderar a los Azulejos de Toronto en un juego de tres juegos antes de un viaje rápido a Atlanta.

Después de eso, jugarán su finales 12 juegos Contra cada miembro del AL West, con los primeros seis llegando a casa contra los dos equipos respirando sus espaldas, Seattle y Texas.

Houston tiene un 77.4 por ciento de posibilidades de hacer la postemporada a partir del 8 de septiembre, aunque los Marineros tienen mejores probabilidades de ganar la división en 53.6 por ciento.

Houston controla su propio destino, ahora es el momento de ver si tienen lo que se necesita para tener éxito en el tramo.