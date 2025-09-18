Los astrónomos puntos nuevos cuasi-moon 2025 pn7 órbita cerca de la tierra







Los astrónomos descubrieron un pequeño cuasi luna llamado 2025 PN7 Orbiting cerca TierraObservado por primera vez el 2 de agosto de 2025, del telescopio Pan-starrs de Hawai. Este objeto permaneció desapercibido durante décadas debido a su pequeño tamaño, desmayamiento y visibilidad limitada de la Tierra.

Unos 30 metros de ancho, 2025 PN7 es un Arjuna asteroide Moviéndose en resonancia con la Tierra pero no en la gravedad, se espera que permanezca cerca de la Tierra durante aproximadamente 60 años más. Sube en 186,000 millas de la Tierra sin representar ninguna amenaza de colisión.

