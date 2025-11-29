





astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), que orbita a unos 402 km sobre la Tierra, celebró el Día de Acción de Gracias con una ‘bolsa envuelta a granel navideña’ que contenía almejas, ostras, carne de cangrejo, codornices y salmón ahumado enviada a través de una reciente misión de reabastecimiento. La comida adaptada al espacio incluyó pavo y puré de papas, productos básicos del Día de Acción de Gracias, sellados en envases diseñados para evitar que las migajas flotaran por la cabina.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente