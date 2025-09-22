Los aspirantes de Maple Leafs son una gran primera impresión en la victoria arenosa

Toronto Maple Leafs El hockey ha vuelto oficialmente.

Puede que no haya sido el más bonito de las victorias, pero los Maple Leafs derrotaron al Senadores de Ottawa 4-3 en el camino Para comenzar la pretemporada. Los Maple Leafs jugaron una línea de senadores de nhlers predominantemente mientras se sentan Auston Matthews y Morgan RiellySolo por nombrar algunos.

Ofensivamente, Calle Jarnkrok, Nick Robertson, William Villeneuvey Matthew Barbolini todos anotó un gol para los Maple Leafs. Después del juego, Craig Berube Fue gratuito de varios jugadores que necesitan causar una buena impresión en el campamento para solidificar un puesto con el equipo esta temporada.

Craig Berube en Nick Robertson

El futuro de Robertson con la organización es inestable en el mejor de los casos. Al volver a subir con los Maple Leafs en el verano, no se le garantiza un lugar en la lista y tendrá que ganar su lugar.

Después de la victoria de pretemporada 4-3, el entrenador en jefe Berube habló sobre algunos jugadores que se destacaron hacia él. Para Robertson, Berube reconoció sus fortalezas, su ética de trabajo y su puntaje de objetivos.

«Es un trabajador, ¿verdad? Eso puede disparar al disco en la red, y eso es lo que hizo esta noche». Berube dijo después de la victoria de pretemporada 4-3. «Quiero decir, pensé que Nick trabajó extremadamente duro, disparó a Pucks … Jugó su juego esta noche. Era muy competitivo, pensé».

Robertson ganó 17:15 de Ice Time, el cuarto más entre los delanteros de Maple Leafs. Además de marcar el segundo gol del juego del juego, registró tres tiros, la mayoría de cualquier jugador de Maple Leafs.

El joven delantero también ofreció sus pensamientos sobre el juego.

«Fue una especie de juego, para ser honesto», dijo Robertson el domingo por la noche. «Se puso bastante Chippy por ahí, pero estoy feliz de que nuestros muchachos se unieran para lograrlo. Es el primer juego, solo tienes que sentirte cómodo».

Craig Berube en los delanteros de otros Maple Leafs

Los informes de verano revelaron que los Maple Leafs buscaban arrojar algo de salario. Jarnkrok y Pelea de David fueron citados como posibles vertederos de tapa salarial para dejar espacio para su agente libre deseado, Jack Roslovic.

Berube se tocó el juego de esos dos jugadores y Easton Cowan Después de la victoria del domingo por la noche.

«Pensé que nuestros veteranos, Kampf y Jarnkrok, hicieron un buen trabajo al liderar el camino, jugando de la manera correcta», reveló Berube. «Cowan estuvo bien esta noche, jugó un juego simple, hizo algunas cosas buenas».

Kampf y Jarnkrok lideraron los delanteros en el tiempo de hielo para los Maple Leafs, con 20:11 y 19:00, respectivamente.

Donde van las hojas de arce desde aquí

Durante la transmisión del juego, el panel de Sportsnet compartió algunas palabras sobre el futuro de Robertson con los Maple Leafs.

«Todavía creo que Robertson es un tipo que va a obtener 20-25 goles en la liga», Justin Bourne dijo en el panel. «Creo que puede hacer eso, y es una cosa bastante unidimensional que hace».

«Pero ese es un rasgo que cada equipo en los valores de la NHL».

Debido a que cada equipo en la NHL valora esto, no hay duda de que Robertson tiene valor en el mercado comercial. Lo complicado para los Maple Leafs será tomar el mejor curso de acción para maximizar el valor de Robertson.

Por un lado, los Maple Leafs pueden aumentar su valor mostrándolo en los seis primeros. Hacer que pase uno o dos meses en ese despliegue debería darle una gran oportunidad de ser productivo y proporcionar a los otros 31 equipos un olfateo de cuál es su potencial.

Por otro lado, los Maple Leafs podrían jugar la temporada con Robertson en el equipo. Es un jugador joven con una ética de trabajo admirable que solo mejorará con la edad.

Los Maple Leafs están en acción nuevamente el martes 23 de septiembre de 2025. Vuelven a jugar a los senadores, esta vez en casa. La transmisión comenzará a las 7:00 pm EST.