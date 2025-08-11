Los asombrosos hechos de El Rumi de Jefri Nichol en el ring de boxeo

VIVA – Fósforo boxeo Titulado Superstar Knockout Vol.3 que se celebró en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC), Senayan, Yakarta, el sábado por la noche, 9 de agosto de 2025, se convirtió en el foco público. Este partido reunió a dos celebridades famosas, El rumi Y Jefri Nicholen un duelo lleno de drama y emoción.

El Rumi, hijo del músico Ahmad Dhani y Maia Estianty, logró vencer a Jefri Nichol en solo 38 segundos a través del nocaut de la victoria técnica (TKO).

Esta rápida victoria no solo confirma el dominio de El por encima del ring, sino que también deja una historia interesante detrás de escena, comenzando por la ansiedad de su amante, Syifa hadjua la oración solemne de la familia.

Aquí hay hechos importantes sobre la victoria de El Rumi que vale la pena conocer.

La cronología de la victoria de El Rumi en 38 segundos

El partido comenzó con alta intensidad desde que sonó la primera campana. El Rumi y Jefri Nichol inmediatamente lanzaron un golpe para dominar el ritmo del partido. Los dos boxeadores se habían sobrevivido bien durante los primeros 20 segundos.

Sin embargo, la situación cambió cuando comenzaron a acortar la distancia y entrar en sus respectivas áreas de defensa. En el 27 de segundo, Jefri Nichol fue visto mejorando la posición de su casco protector, y un momento más tarde palmeó su hombro derecho. El Rumi utiliza este momento de negligencia rápidamente.

El lanzó una combinación de puñetazo y jab recto que condujo a la cara de Jefri Nichol. Este ataque insistente dificultó que Jefri respondiera o se protegiera.

El árbitro de la AMB que lideró el partido consideró que Jefri no pudo continuar la resistencia de manera efectiva, especialmente después de que se descubrió que Jefri tenía una dislocación de hombro. Como resultado, el árbitro detuvo el partido en el 38 segundo en la primera ronda y declaró El Rumi como el ganador de TKO.

Esta victoria fue la segunda vez que El derrotó a Jefri en el ring, después de ganar anteriormente en noviembre de 2023.

La ansiedad de Syifa Hadju por el dolor de estómago

La victoria de El Rumi es inseparable del apoyo emocional de su amante, Syifa Hadju. Sin embargo, detrás de este apoyo, Syifa experimentó ansiedad extraordinaria. Afirmó que sus sentimientos esta vez eran diferentes a cuando vieron el partido de El contra Jefri en 2023, porque ahora se convirtió oficialmente en el amante de El Ello desde junio de 2024.

«Es diferente, este año no hay sonrisa de todos modos», dijo Syifa Hadju, citando shows de YouTube, lunes 11 de agosto de 2025.

Esta ansiedad incluso afecta su salud, con Syifa experimentando dolor de estómago debido a la tensión observando el partido. Según Syifa, la preocupación que sentía era algo natural para alguien que amaba a El.

«En realidad, si por una chica que ama a El, creo que quiero ver un puño, por supuesto que es un corazón pesado, pero sí», agregó.

Sin embargo, la presencia de Syifa en el lado del ring se convirtió en un gran aliento para El, quien llamó al apoyo de su amante como una energía adicional para luchar.

Oración solemne de la Sra. Syifa Hadju

No solo Syifa, las familias extendidas también juegan un papel importante en el apoyo a El Rumi. La Sra. Syifa Hadju, por ejemplo, parecía solemne dhikr durante todo el partido. Esta escena es una prueba de cuánta atención familiar a la seguridad de El sobre el ring.

Las oraciones ofrecidas por la Sra. Syifa se agregaron a la dimensión emocional en esta pelea, mostraron que la victoria de El no solo era un asunto físico, sino también el apoyo espiritual de las personas más cercanas.

Orgullo y mensaje de Maia Estianty para Jefri Nichol

Maia Estianty, la Sra. El Rumi, también estaba en el centro de atención con su reacción de alivio después de la victoria de su hijo. Maia expresó su gratitud a través de cargas en Instagram.

«Gracias, Allah por la fuerza que se derramó para El Rumi … Gracias por los que rezaron @elelrumi. El último partido fue cerrado con la victoria … honestamente antes de coincidir, al baño hasta cada minuto», escribió.

También agradeció a Jefri Nichol.

«Para @Jefrinichol sigues siendo el mejor. Gracias por usar el jefe de guardia, eh … eres el mejor, Jef … orgulloso de ti también», agregó.

Maia enfatizó que la seguridad es una prioridad, principalmente porque El usa protectores de cabeza durante el partido.

«Sí, Alhamdulillah, porque Jefri dijo que estaba algo disloc.

Incluso le pidió directamente a Jefri que no invite a El a competir de nuevo, en un tono de broma, «¡No ya no!» Esta victoria, según Maia, fue un hermoso cierre para la carrera de boxeo de El, que llamó el último partido.

La controversia y la reacción de Jefri Nichol

Aunque El Rumi celebró la victoria, la decisión del árbitro de detener el partido provocó controversia entre la audiencia. Jefri Nichol mismo expresó su decepción.

«Lo sé. Dijo.

Sintió que el partido terminó demasiado rápido e incluso expresó su deseo de cambiar a artes marciales mixtas (MMA). Sin embargo, el organizador enfatizó que se tomó la decisión del árbitro para mantener la seguridad de Jefri, dado el riesgo de lesiones graves debido a la dislocación del hombro.

El significado de la victoria para el rumi

Para El Rumi, esta victoria es más que un trofeo o un cinturón ICB (boxeo del campeonato de influencia) que logró. Este duelo se convirtió en un lugar para la prueba después de que su primera victoria en 2023 fue considerada controvertida por algunos internautas.

«El primer partido que me llamó trampa o lo que sea. Ahora este es el partido que quiero silenciar la boca de los internautas», dijo El.

También mencionó la presencia de la familia, incluidos Ahmad Dhani, Maia Estianty y Syifa Hadju, como una fuente de energía adicional.

«Alhamdulillah, hay un apoyo familiar, así que lo que agrega, solo agrega energía. Hay una novia, hay una familia, hay padres, hay madres, todo viene», dijo.