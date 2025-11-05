Los ASN de DKI viajan gratis en TransJakarta, Pramono: no todos tienen grandes salarios

Jacarta – Gobernador DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo explicó las razones del Aparato Civil Estatal (ASN) dentro del Gobierno Provincial de Yakarta (Pemprov) es uno de los 15 grupos cuyo uso del transporte público es gratuito.

«Esa es la política adoptada porque después de todo ASN en DKI Yakarta no todos tienen grandes salarios. Para el gobernador, el vicegobernador el salario es bastante seguro, pero para ASN no todos tienen grandes salarios», explicó Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta el miércoles.



Transjakarta lanza 200 autobuses eléctricos en Yakarta, el martes 10 de diciembre de 2024. Foto : Muelle. Relaciones públicas del gobierno provincial de Yakarta

La inclusión de ASN como uno de los 15 grupos libres provocó protestas de internautas o internautas. El público cuestionó esto cuando el tema relacionado con los aumentos de tarifas Transjakarta viral en las redes sociales.

El público cree que ASN no debería incluirse en los 15 grupos libres porque ya tienen salarios suficientes.

Anteriormente, Pramono había emitido el reglamento del gobernador (Pergub) número 33 de 2025 sobre servicios gratuitos de transporte masivo para 15 grupos.

Los 15 grupos están formados por estudiantes que poseen tarjetas inteligentes plus de Yakarta y tarjetas de estudiante superior de Yakarta; beneficiarios de asistencia social para satisfacer las necesidades básicas de los niños; residentes en pisos de alquiler sencillo; equipo de movilización del PKK y grupos del PKK; y empleados de PJLP y no ASN del Gobierno Provincial de DKI Yakarta.

Luego ASN y funcionarios jubilados de la provincia de DKI Yakarta; personas con discapacidad; población anciana; veteranos de la República de Indonesia; empleados privados titulares de tarjetas de trabajador de Yakarta; educadores y personal educativo de educación infantil; custodio de una casa de culto; residentes de la Regencia Administrativa de las Islas Seribu; monitor larva, administrador de organización juvenil, dasawisma o administrador de puesto de servicio integrado; y miembros del Ejército Nacional de Indonesia y de la Policía Nacional de Indonesia.

Cada grupo de destinatarios tiene sus propios requisitos administrativos. Sin embargo, en general, los solicitantes deben preparar documentos de identidad personales (KTP, KIA o KK DKI Jakarta), una fotografía reciente, así como documentos de respaldo según la categoría, por ejemplo, una tarjeta KJP Plus, un certificado de trabajo o una carta de asignación de la agencia correspondiente.

Las solicitudes de servicios se realizan a través de la entidad comercial de gestión de transporte (TransJakarta, MRT o LRT Jakarta). Una vez verificados, los datos se envían a PT Bank DKI para la emisión de tarjetas de servicio de transporte público gratuitas.