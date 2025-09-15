Los asaltantes reciben un mensaje fuerte de Pete Carroll de Terry Bradshaw

El Las Vegas Raiders Decidió la última temporada baja para despedir al entrenador en jefe Antonio Pierce y traer a Pete Carroll. Además, la llegada de Carroll a Las Vegas allanó el camino para que el entrenador se reuniera con el veterano mariscal de campo Geno Smith, a quien tenía con el Seattle Seahawks.

En la semana 1 contra el Patriotas de Nueva InglaterraSmith tuvo un debut impresionante, completando 24 de 34 pases para 362 yardas y un touchdown. Su solitario lanzamiento llegó a principios del primer cuarto, un golpe de 26 yardas para Tre Tucker.

También encontró al ala cerrada Brock Bowers cinco veces para 103 yardas y luego se conectó con su compañero novato Dont’e Thornton Jr. en un pase de 36 yardas en el cuarto trimestre que ayudó a sellar la victoria.

En la edición del 14 de septiembre de «Fox NFL Sunday», El analista de la NFL Terry Bradshaw dijo que espera que la era Carroll en Las Vegas tenga éxito. Agregó que los Raiders contrataron a un entrenador quien posee Un rasgo compartido por muchos de los mejores entrenadores de la NFL.

«Pete Carroll es un ajuste perfecto», dijo Bradshaw. «Eso es lo que estoy llegando. Es la pareja perfecta, creo, para los Raiders. No. 1, está organizado. Cada gran entrenador tiene un plan. No se desvían. Nombrarlos. No me importa quién sea,[Tom] Landry, [Don] Shula, [Chuck] Noll, no hace ninguna diferencia. [Andy] Reid, todos tienen un gran plan «.

¿Qué trae Pete Carroll a los Raiders?

Bradshaw no se detuvo allí, alabando a los Raiders por decidir contratar a Carroll. Si bien solo han pasado unos meses y un juego de temporada regular al timón, el analista de la NFL está entusiasmado con lo que traerá a la plata y el negro.

«Cuando llegó a los Raiders, le dije a Howie [Long]Aplicación perfecta para este tipo «, agregó Bradshaw.» Traerá la energía; Él traerá la estructura. Él traerá disciplina. Y si los jugadores pueden igualar su energía en el campo que tiene como entrenador, van a ser un éxito eliminado. Y creo que lo son «.

Carroll buscará hacer que los Raiders tengan un comienzo de 2-0 cuando Las Vegas se enfrente a la AFC West rival el Chargers de Los Ángeles.

Pete Carroll ya está motivando a los Raiders

Carroll trae muchas fortalezas como entrenador en jefe, pero su habilidad para encender a los jugadores podría ser su mayor activo. A pesar de su edad, todavía lleva la energía y el entusiasmo de alguien más joven.

Antes de su debut de los Raiders en la Semana 1 contra los Patriots, Carroll rompió una paliza de equipo de oficina para bombear a su equipo, Según Ian Rapoport de NFL Network.

“El sábado por la noche antes de su primer partido de la temporada el 7 de septiembre, Pete Carroll usó el escenario de su primera reunión previa al juego con los Raiders para patear una pizarra de manera dramáticaque conduce a Pandemonium en la habitación en un momento que los presentes no olviden pronto «, escribió Rapoport.» Con la pizarra borrada, la fin El resultado del domingo fue una victoria de 20-13 sobre los Patriots.

«Una fuente describió a Carroll como un luchador de la WWE que cortó una promoción, mostrando al equipo que no voló a Nueva Inglaterra para perder el tiempo. Los Raiders vinieron a competir. La pizarra despierta era la consecuencia».