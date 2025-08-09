Los asaltantes predijeron cortar lazos con Shedrick Jackson y Dylan Laube

El Las Vegas Raiders Todavía tienen unas semanas antes de que tengan que reducir su lista a 53 jugadores, pero probablemente comenzarán a pensar en quién estará y no estará en la lista pronto. Un jugador que podría dificultar las cosas a los Raiders es Shedrick Jackson.

Los fanáticos pueden estar familiarizados con el joven receptor abierto, ya que es el gran sobrino del legendario corredor de los Raiders Bo Jackson. También tuvo cuatro atrapadas para 76 yardas y un touchdown en el primer juego de pretemporada del equipo contra el Seattle Seahawks.

Sin embargo, todavía será difícil para él hacer la lista. En la última predicción de la lista de 53 hombres de Tashan Reed para El atléticoProyectó que los Raiders cortarán a Jackson antes de la temporada.

Esta es su tercera temporada en la NFL. Era un agente libre no reclutado que firma los Cincinnati Bengals en 2023 y jugó cinco juegos como novato. El problema que enfrenta Jackson es que los Raiders tienen muchos receptores jóvenes abiertos a los que el equipo usó selecciones de draft.

Dicho esto, si Jackson sigue iluminando la pretemporada, Las Vegas podría dejarle espacio. Por lo menos, será un fuerte candidato para el equipo de práctica.

Dylan Laube también un candidato cortado

La última temporada baja, el corredor Dylan Laube comenzó a ganar algo de exageración. Los fanáticos pensaron que podría tener el potencial de ser un buen receptor fuera del campo.

Obtuvo un acarreo que perdió, y los Raiders nunca volvieron a él durante toda la temporada. Ashton Jeanty es el futuro en el corredor del equipo, y Pete Carroll ha hablado muy bien de Zamir White.

Laube luchará para ganar el tercer lugar en el corredor, pero Reed proyecta que terminará siendo cortado.

«White luchó como el liderazgo el año pasado, pero cayó peso esta temporada baja y parece más explosivo», escribió Reed. “Está allí en la mezcla con Mostert y McCormick para el papel número 2.

Similar a Jackson, Laube sería un candidato principal para firmar el equipo de práctica si no hace la lista inicial de 53 hombres.

La ofensiva de los Raiders tuvo problemas en el primer juego de pretemporada

Ha habido mucha publicidad en torno a la ofensiva de los Raiders esta temporada baja, pero no pudieron estar a la altura de ello en el primer juego de pretemporada. La mayoría de los titulares solo jugaron un viaje, y no pudieron anotar.

Cuando llegaron las copias de seguridad, tampoco tuvieron mucho éxito. Geno Smith No tuvo mucha oportunidad de entrar en el ritmo, pero todavía le gustaría ver algunas mejoras.

«Pensé que comenzamos muy lento» Smith dijo. «Eso es de esperar para un primer juego de pretemporada. Muchas rotaciones diferentes, muchos jugadores diferentes allí. Los muchachos tienen que acostumbrarse a abordar, ser golpeado, todas las cosas que trae la pretemporada».

Aidan O’Connell arrojó dos feas intercepciones, y él sabe que necesita ser mejor.

«Es frustrante porque pensé que había estado teniendo un buen campamento y me decepcionó cómo jugué esta noche», dijo O’Connell. «Obviamente, no puedo voltear la pelota y solo tener que mantenerse por delante de los palos para ayudar al equipo a salir».